La star controversée de Love Island s’inscrit aux Jeux – 3 ans après avoir échoué à trouver l’amour dans la villa

L’UNE des stars les plus controversées de Love Island s’est inscrite au prochain spin-off des Jeux, trois ans après avoir échoué à trouver l’amour à la télévision.

Mike Boateng a joué dans Winter Love Island en janvier 2020 et est arrivé presque jusqu’au bout, mais a été abandonné deux jours avant la finale.

Mike Boateng s'est engagé pour jouer dans le spin-off de Love Island, The Games

Maintenant, The Sun peut révéler que l’ancien policier Mike revient dans la franchise Love Island Games, qui est actuellement tournée aux Fidji.

Un initié a déclaré : « Mike est peut-être une figure de division parmi certains fans de Love Island, mais il est sûr d’apporter du drame aux Jeux. Il est compétitif et a les yeux rivés sur le prix.

« Il tient à montrer aux téléspectateurs une facette différente de lui car il a le sentiment d’avoir été incompris pendant son passage dans la série originale, ainsi que par la suite. »

Il rejoindra Megan Barton Hanson, Curtis Pritchard, Liberty Poole et Georgia Steel dans le spin-off dirigé par Maya Jama.

Mike a suscité les critiques de certains fans pendant son passage dans la série pour avoir agi sur Jess Gale alors qu’il était en couple avec Sophie Piper.

Il a été qualifié de « lourd » par son compatriote Luke Mabbott, qui était alors partenaire de Jess.

Les téléspectateurs ont qualifié les actions de Mike de « hors d’ordre » et ont affirmé qu’il avait tenté « d’humilier » Luke.

Mike s’est ensuite associé à Priscilla Anyabu et le couple l’a officialisé lors de leur date finale, mais ont été largués avant la grande finale et se sont séparés 15 mois plus tard.

Le frère de Mike, Andrew, a accusé la série d’avoir injustement édité le couple, conduisant à leur expulsion.

Il a déclaré sur les réseaux sociaux : « Ils ont vraiment essayé avec la façon dont ils ont édité ces deux-là, mais le monde verra à quel point ils sont incroyables. »

Après l’émission, Mike a déclaré au Daily Star : « Il y a encore des gens qui s’accrochent à cela et s’accrochent au récit de ce qu’ils ont vu de moi joué à la télévision, pour la plupart, je ressemblais à un joueur. »

Mike a également été poursuivi par des allégations de « conduite inappropriée » datant de son mandat au sein des forces de police.

La police du Grand Manchester avait alors confirmé que Mike faisait l’objet d’une enquête « en cours ».

Mais Mike a affirmé lors de son audience pour faute professionnelle qu’il avait été victime de racisme de la part de ses collègues.

Il a été innocenté de toutes les accusations et a informé ses fans du résultat.

Il a écrit sur les réseaux sociaux : « J’ai désormais été DÉBLIQUÉ de TOUTES les fausses allégations, et je peux également reprendre mon travail au sein des services publics (y compris le GMP) si je le souhaite.

«C’est le point culminant de plus de trois années de mauvais traitements. Maintenant que toutes les allégations ont été abandonnées, toute cette épreuve a pris fin. »

Mike a fait l'objet d'une audience pour inconduite après avoir quitté la police, mais a été innocenté de toutes les accusations.