La star controversée de Love Island remporte une deuxième énorme émission de télé-réalité

Une star controversée de Love Island a remporté une autre émission de télé-réalité.

Le journal de Jack Fincham est bien rempli après s’être inscrit non pas à une mais à deux émissions de télévision à succès.

Une star controversée de Love Island a remporté une autre émission de télé-réalité

L’ancien vainqueur de Love Island, 32 ans, apparaîtra dans la prochaine série de Celebrity Ex on the Beach de MTV.

Jack, devenu célèbre en 2018 lorsqu’il a remporté la série ITV2 avec désormais son ex-Dani Dyer, a signé sur la ligne pointillée pour l’émission explosive.

L’émission voit des stars de télé-réalité se retrouver face à face avec leurs anciens amants lors de vacances au soleil.

Le Sun a contacté le représentant de Jack pour commentaires.

Cela vient après que The Sun a révélé en exclusivité comment l’ancien vendeur de papeterie Jack s’est envolé pour les Fidji pour Love Island: The Games.

Le programme, un spin-off de l’édition normale, verra les insulaires internationaux revenir dans la célèbre villa.

Chaque étoile participera à une série de défis tout en ayant une seconde chance de trouver l’amour.

Jack, originaire du Kent, a connu des années mouvementées depuis qu’il est devenu célèbre.

En 2021, il a juré de devenir abstinent après avoir évité des accusations pour conduite sous drogue.

Il devait comparaître devant le tribunal accusé d’avoir pris de la cocaïne et du Valium avant de prendre le volant de sa Mercedes d’une valeur de 30 000 £.

L’accident s’est produit alors que lui et son ex-petite amie Connie O’Hara se dirigeaient vers un déjeuner dans un pub et un restaurant haut de gamme du quartier chic de Wilmington, dans le Kent.

L'émission voit des stars de télé-réalité se retrouver face à face avec leurs anciens amants pendant des vacances au soleil.