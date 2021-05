La star chinoise de la natation Sun Yang se bat pour sauver sa carrière lors d’une nouvelle audience sur le dopage

Le nouveau procès très médiatisé de Sun Yang devant le Tribunal arbitral du sport aura lieu la semaine prochaine avec les Jeux olympiques de Tokyo de la star de la natation chinoise et toute sa carrière en jeu.

C’est la dernière tournure – et peut-être décisive – dans la vie colorée du triple champion olympique à l’intérieur et à l’extérieur de la piscine, et le chronomètre tourne avec les Jeux de Tokyo dans deux mois à peine.

Le détenteur du record du monde du 1500m nage libre a été banni par le CAS de Lausanne pendant huit ans en février de l’année dernière pour avoir refusé de donner un échantillon à la suite d’un incident au cours duquel un membre de son entourage a brisé un flacon contenant du sang de Sun lors de la visite des inspecteurs antidopage chez lui.

Cependant, Sun, 29 ans, a fait appel et la Cour suprême fédérale suisse a annulé la sanction de fin de carrière en décembre dernier pour un prétendu parti pris envers le nageur, qui reste une énorme star en Chine.

Sun, qui a été banni pendant trois mois en 2014 pour une infraction de dopage distincte, a toujours protesté de son innocence dans les événements troubles de septembre 2018.

Il dit que les contrôleurs de dopage n’étaient ni qualifiés ni autorisés.

La nouvelle audience aura lieu par liaison vidéo et devrait durer du mardi au jeudi. Le TAS dit qu’une décision sera annoncée «à une date ultérieure».

La conclusion sera surveillée avec impatience à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine, en particulier avec les Jeux olympiques de Tokyo retardés par le coronavirus à venir.

Sun est le champion olympique en titre du 200 m nage libre, ainsi que 11 fois champion du monde, et est fêté à la maison pour son succès et sa belle apparence.

Mais l’antipathie persistante à son égard de la part de certains de ses rivaux a éclaté au grand jour aux Jeux olympiques de Rio 2016 lorsque l’Australien Mack Horton a qualifié Sun de «trafiquant de drogue» avant de le propulser à l’or au 400 m nage libre.

Le Soleil, généralement d’acier, fondit en larmes.

Il a riposté pour remporter le 200m, mais pas avant que le nageur français Camille Lacourt ne provoque une nouvelle tempête en déclarant, en clin d’œil à l’interdiction de dopage de Sun en 2014: «Sun Yang pisse violet.

Puis, lors d’un championnat du monde 2019 de mauvaise humeur, Horton a refusé de poser pour des photos avec Sun sur le podium des médailles, une manifestation répétée par le Britannique Duncan Scott.

Ce Soleil enragé, qui criait «je gagne, perdant» à Scott, dans des scènes de colère rarement vues en natation.

Points d’éclair

Enfant unique d’une famille d’athlètes, Sun s’est présenté au grand public lors des championnats du monde de Shanghai en 2011. À 19 ans, il a battu le record du monde de longue date du 1500 m nage libre de Grant Hackett et a également remporté le 800 m.

Il a remporté deux médailles d’or supplémentaires aux Jeux olympiques de Londres 2012, établissant à nouveau une nouvelle marque au 1500m – un record qui tient toujours.

Mais vint ensuite le premier d’une longue liste de points d’éclair. En 2013, Sun s’est brouillé avec l’entraîneur de longue date Zhu Zhigen après une dispute sur les liens romantiques du nageur avec un agent de bord.

Des mois plus tard, Sun, conduisant sans permis, a claqué un SUV Porsche emprunté dans un bus dans sa ville natale de Hangzhou, près de Shanghai. Il a passé sept jours en détention policière et a promis plus tard de s’amender.

Aux Jeux asiatiques de 2014, Sun était à nouveau au centre de la controverse, qualifiant l’hymne national du Japon, principal rival de la Chine, de «laid» après sa défaite face à Kosuke Hagino au 200 m nage libre.

En novembre 2014, la bombe a annoncé que Sun avait purgé une suspension de trois mois plus tôt cette année-là pour avoir pris un stimulant interdit.

Il a toujours soutenu qu’on lui avait prescrit des médicaments pour une maladie cardiaque.

