La star Chappell Roan abandonne le festival de musique All Things Go pour donner la priorité à sa santé

Chappell Roan, la pop star qui a publiquement été aux prises avec sa renommée croissante ces dernières semaines, a abandonné le festival de musique All Things Go de ce week-end.

«Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire. Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment », a posté Roan vendredi sur Instagram.

Elle devait se produire samedi au Forest Hills Stadium de New York et dimanche au Merriweather Post Pavilion, à l’extérieur de Washington, dans le cadre du festival.

«Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présente lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles », a-t-elle poursuivi dans sa déclaration. « Merci de votre compréhension. »

Les représentants de Roan n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de l’Associated Press. Dans un communiqué, les représentants d’All Things Go disent avoir « le cœur brisé ».

« All Things Go soutient fortement les artistes qui donnent la priorité à leur bien-être et nous demandons à notre communauté de se rallier autour de Chappell Roan avec amour et compréhension », indique le communiqué. « Continuons à montrer au monde que les fans de musique soutiennent non seulement l’art, mais aussi les artistes eux-mêmes. »

Le mois dernier, Roan a partagé une série de publications sur TikTok décrivant sa relation avec la célébrité et les manières inappropriées avec lesquelles les gens interagissent avec elle en public.

« J’ai besoin que vous répondiez aux questions, répondez juste à mes questions pendant une seconde : si vous voyiez une femme au hasard dans la rue, lui crieriez-vous dessus depuis la fenêtre de votre voiture ? La harceleriez-vous en public ? elle a demandé dans les vidéos.

Plus récemment, Roan a été critiqué pour s’être abstenu de soutenir un candidat à la présidentielle lors des prochaines élections américaines, contrairement à Taylor Swift et Billie Eilish, qui soutiennent la vice-présidente Kamala Harris.

Mercredi, Roan a publié une vidéo sur TikTok expliquant qu’elle ne soutiendrait aucun candidat mais qu’elle voterait pour Harris. Elle a exprimé sa déception à l’égard des deux partis politiques, affirmant qu’elle « ne se contente pas de ce qui a été proposé, parce que c’est discutable ».

Roan a été l’une des grandes réussites pop de 2024, ayant marqué son premier succès dans le top 10 du Billboard Hot 100 avec Bonne chance, bébé !

Ses débuts scintillants et bourrés d’insinuations, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwesta grimpé dans les charts au cours des derniers mois, occupant actuellement la troisième place du Billboard 200 un an après sa sortie. Ses performances massives dans les festivals cet été sont au moins en partie attribuées à son succès ; un porte-parole de Lollapalooza a déclaré que son créneau du mois dernier était l’un des plus grands sets de jour de l’histoire du festival.

Plus tôt ce mois-ci, elle a remporté son premier MTV Video Music Award du meilleur nouvel artiste, en se produisant lors de la cérémonie. Sa prochaine représentation est prévue mardi à l’amphithéâtre FirstBank, juste à l’extérieur de Nashville.