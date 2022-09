La star canadienne et finaliste en 2021 Fernandez, n ° 3 Sakkari évincée à l’US Open

Les deux dernières championnes féminines étaient déjà absentes de l’US Open et maintenant la finaliste de 2021 et une autre demi-finaliste sont parties.

Les meilleurs joueurs chutent rapidement à Flushing Meadows, et Serena Williams s’est occupée d’un autre mercredi soir.

Quelques heures avant que Williams ne batte la tête de série numéro 2 Anett Kontaveit, la troisième tête de série Maria Sakkari a été évincée 3-6, 7-5, 7-5 par la Chinoise Wang Xiyu au deuxième tour.

Puis, quelques minutes après la victoire de Williams, la no 14 Leylah Fernandez a été éliminée 6-3, 7-6 (3) par Liudmila Samsonova, un an après la défaite de la Canadienne face à Emma Raducanu en finale.

Fernandez n’est revenue à l’action que récemment après avoir raté une grande partie de l’été en raison d’une fracture de stress au pied droit. Elle aurait joué contre Williams si les deux avaient atteint le quatrième tour, mais elle savait que ce serait difficile, estimant que son jeu n’était qu’à environ 30 %.

“Il est difficile d’atteindre le plus haut niveau, mais il est si facile de redescendre et c’est ce qui se passe en ce moment”, a déclaré Fernandez.

Cela n’arrive pas qu’à elle.

Raducanu et la double gagnante Naomi Osaka ont été éliminées mardi soir au premier tour. Cela a laissé Bianca Andreescu, qui a battu Williams lors de la finale de 2019, en tant que plus récente championne féminine de l’US Open encore sur le terrain.

Andreescu devait affronter la tête de série n ° 15 Beatriz Haddad Maia mercredi soir.

Sakkari a atteint deux demi-finales du Grand Chelem l’année dernière, mais a eu du mal à sauvegarder son succès en 2022, reconnaissant cette semaine qu’elle a eu du mal à gérer un profil plus élevé qui est venu avec son ascension au n ° 3 du classement. Elle a dit que certains jours, elle n’aimait pas le tennis et ne voulait même pas sortir du lit.

La Grecque a déclaré qu’elle était plus heureuse d’entrer dans ce tournoi, mais son jeu n’était tout simplement pas assez bon contre Wang, classée 75e, qui a dépassé le deuxième tour d’un tournoi majeur pour la première fois.

“C’est décevant, ça fait mal, parce que je me sentais mieux, je m’amusais, je me sentais bien sur le terrain et c’était juste très décevant que mon niveau soit si bas aujourd’hui”, a déclaré Sakkari.

Coco Gauff, n ° 12, et Madison Keys, 20e tête de série, ont évité les ennuis en organisant un match de troisième tour entre les Américains. Gauff a battu Elena Gabriela Ruse 6-2, 7-6 (4), tandis que Keys, finaliste de l’US Open 2017, a survécu à Camili Giorgi 6-4, 5-7, 7-6 (6).

Gauff était à deux points de perdre le deuxième set à 5-3 avant que la joueuse de 18 ans ne se rallie, ce qu’elle a dit démontre un aspect de son jeu qui n’était pas là au début de la saison mais qui pourrait faire de la finaliste de Roland-Garros une menace maintenant.

“Aujourd’hui, en baisse de love-30, 5-3, aurait certainement pu le jeter dans la boîte et se préparer pour le troisième set. Idem à 15-40. Mais je ne l’ai pas fait », a déclaré Gauff. “J’ai l’impression que cela montre une croissance. J’ai l’impression que dans le passé, ce sont des matchs que j’aurais perdus. Oui, il s’agit d’apprendre, et je pense que j’apprends.

Andy Murray, triple champion du Grand Chelem, a rapidement rebondi après avoir perdu le premier set pour vaincre l’Américain Emilio Nava 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 et a organisé une rencontre de troisième tour avec la tête de série n ° 13 Matteo Berretini.

Le n ° 23 Nick Kyrgios a vaincu le Français Benjamin Bonzi et l’odeur de marijuana qui l’a dérangé à l’intérieur du stade Louis Armstrong. Le finaliste de Wimbledon connaît déjà le défi présenté par le bruit new-yorkais, mais cette fois c’était par son parfum.

“Les gens ne savent pas, je suis un gros asthmatique”, a déclaré Kyrgios après sa victoire 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-4. « Quand je cours côte à côte, j’ai du mal à respirer. Probablement pas quelque chose que je veux respirer entre les points.

Après sa propre course vers la finale de Wimbledon, la n ° 5 Ons Jabeur a égalé son meilleur résultat à l’US Open avec une victoire 7-5, 6-2 sur Elizabeth Mandlik, la fille de la championne de 1985 Hana Mandlikova. Jabeur a perdu au troisième tour lors de chacun de ses trois derniers voyages à New York.

“J’ai une mission”, a déclaré Jabeur. “Je suis n ° 5 mondial, donc pour moi, j’essaie de représenter ce nombre autant que possible afin que je puisse vraiment améliorer mon jeu et je peux vraiment continuer et améliorer mon classement, espérons-le.”

Elle affrontera l’Américaine Shelby Rogers, la 31e tête de série qui a battu Viktoria Kuzmova 7-5, 6-1.

Le champion en titre masculin Daniil Medvedev a suivi Williams au stade Arthur Ashe. Une victoire sur Arthur Rinderknech de France l’enverrait dans un match de troisième tour contre Wu Yibing, le premier Chinois à remporter un match de l’US Open à l’ère professionnelle, qui a débuté en 1968.

Brian Mahoney, Associated Press

