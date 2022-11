La star canadienne Alphonso Davies souffre d’une entorse aux ischio-jambiers, “pas en danger” de manquer la Coupe du monde

Le Bayern Munich affirme que la blessure d’Alphonso Davies n’est pas aussi grave qu’on le craignait initialement et que sa participation à la Coupe du monde pour le Canada n’est “pas en danger”.

Davies, 22 ans, a subi ce que le Bayern a qualifié dimanche de “tension aux ischio-jambiers” lors de la victoire 3-2 de l’équipe au Hertha Berlin en Bundesliga samedi. Il manquera les deux derniers matchs du club de football allemand avant la trêve hivernale, mais devrait revenir à temps pour le Qatar.

Le Bayern a déclaré que son service médical avait confirmé le diagnostic et que “la participation de l’international canadien à la Coupe du monde au Qatar n’est pas en danger”.

Le Canada participera à des échauffements pour la Coupe du monde contre Bahreïn à Manama le 11 novembre et le Japon à Dubaï le 17 novembre.

REGARDER | Davies se blesse contre le Hertha Berlin :

Davies quitte le match du Bayern Munich avec une blessure aux ischio-jambiers La star canadienne du football Alphonso Davies a quitté le match du Bayern contre le Hertha Berlin à la 64e minute après s’être arrêté avec une blessure à l’ischio-jambier droit.

Il sera défié dès le départ lors du tournoi du Qatar, où l’équipe affrontera la Belgique le 23 novembre, puis la Croatie le 27 novembre et le Maroc le 1er décembre.

Davies, qui peut jouer sur l’aile ou à l’arrière gauche, a commencé tous les 13 matchs de Bundesliga du Bayern cette saison, sauf un, et il a disputé tous les matchs de l’équipe en Ligue des champions sauf un. Il a 12 buts en 35 matchs pour le Canada.

Regardez la nouvelle émission Soccer North de CBC Sports diffusée chaque semaine sur CBC Gem et la chaîne YouTube de CBC Sports. Animé par Andi Petrillo, Soccer North rapproche les Canadiens des manchettes de soccer les plus intéressantes qui se déroulent sur et en dehors du terrain.

Le Canada sera presque certainement sans le gardien Maxime Crepeau, car il s’est gravement blessé à la jambe en commettant un carton rouge dans le temps supplémentaire de la victoire du Los Angeles FC sur Philadelphie en finale de la Coupe MLS samedi.

Le natif de Québec, âgé de 28 ans, était candidat au temps de jeu dans le but du Canada au Qatar, mais il a foncé sur Cory Burke de Philadelphie pour lui refuser une voie claire vers un éventuel but tardif. Les coéquipiers de Crepeau se sont ralliés pour remporter son premier titre MLS sans lui, égalant le match 3-3 sur le but de Gareth Bale à la 128e minute avant de battre l’Union 3-0 sur tirs au but.

Crepeau a amorcé cinq éliminatoires de la Coupe du monde pour le Canada. Milan Borjan de l’étoile rouge de Belgrade a commencé 14 et Dayne St. Clair du Minnesota en a commencé un.