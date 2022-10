La star canadienne Alphonso Davies revient au combat avec le Bayern Munich après une blessure à la tête – Kelowna Capital News

La star canadienne Alphonso Davies, qui a subi une ecchymose crânienne après avoir pris une botte à la tête le week-end dernier, était de retour en action dimanche alors que le Bayern Munich a blanchi le SC Freiburg 5-0 en Bundesliga.

La victoire à l’Allianz Arena a fait remonter le Bayern (5-1-4) d’une place à la deuxième place, laissant Fribourg (5-2-3) à la troisième place.

Davies a joué les 90 minutes complètes et a été chronométré à 36 km/h pendant le match.

Le joueur de 21 ans d’Edmonton s’est fait sentir très tôt, décochant un tir du pied gauche juste haut du bord de la surface de réparation à la cinquième minute. À l’autre bout, Davies a utilisé son corps pour empêcher l’ailier japonais de Fribourg Ritsu Doan d’obtenir un centre devant le but du Bayern à la 10e minute.

Et il a tiré aah de l’Allianz Arena à la 13e minute, quand après un jeu de jambes délicat, il a envoyé le ballon à travers Doan. Quelques secondes plus tard, Davies était impliqué dans le premier but du Bayern.

Eric Maxim Choupo-Moting a trouvé Davies accélérant dans la surface de réparation et le Canadien a envoyé un centre bas à Leroy Sane, dont le tir à bout portant a été arrêté par le gardien de Fribourg Mark Flekken. Le rebond est allé directement à Serge Gnabry qui l’a dirigé à la maison.

À la 44e minute, Davies est sorti de nulle part pour étouffer une attaque après que Kevin Schade ait battu le défenseur central du Bayern Matthjis de Ligt au ballon sur le flanc droit. Alors que Schade se dirigeait vers le ballon, un Davies strié l’a atteint en premier – écartant l’attaquant de Fribourg en cours de route.

Davies a été jeté au sol à la 50e minute, un tacle maladroit qui a valu à Michael Gregoritsch de Fribourg un carton jaune.

Choupo-Moting, à la 33e minute, Sane (52e), Sadio Mane (55e) et Marcel Sabitzer (80e) ont ajouté à l’avance du Bayern.

Ce fut un heureux retour pour Davies, qui a raté la victoire de la Ligue des champions en milieu de semaine contre le Viktoria Plzen de la République tchèque.

Davies a dû être aidé samedi dernier juste avant la mi-temps du match au Borussia Dortmund après avoir défié Jude Bellingham de Dortmund pour le ballon.

La blessure s’est produite lorsque le milieu de terrain anglais, protégeant le ballon de Davies avec son corps, a envoyé le ballon en l’air avec son pied droit, cherchant à pivoter et à l’éloigner de l’arrière du Bayern. La tête de Davies a atteint le ballon en premier et le pied de Bellingham a touché le visage du Canadien, pas le ballon.

Davies est alors tombé au sol, serrant son visage. Il a reçu un traitement et semblait instable alors qu’il était aidé hors du terrain à la veille de la mi-temps. Il n’a pas vu d’autre action.

Dortmund s’est ressaisi d’un déficit de 2-0 avec des buts à la 74e et à la 95e minute pour égaliser 2-2.

La Presse Canadienne

