La star britannique du tennis fait appel à un entraîneur russe pour la défense de l’US Open – médias

Emma Raducanu défendra son titre à New York le mois prochain

La numéro un britannique du tennis féminin Emma Raducanu envisage de défendre sa couronne à l’US Open avec un entraîneur russe après avoir fait appel aux services de Dmitry Tursunov.

La sensation adolescente commencera à travailler avec l’ex-star de la Coupe Davis Tursunov la semaine prochaine à Washington DC au Citi Open, selon le Daily Mail.

Et si tout se passe bien, Tursunov sera à ses côtés lorsqu’elle se rendra à Flushing Meadows pour défendre son titre en simple féminin à l’US Open et pour la durée de sa tournée 2022 sur le sol américain.

Raducanu n’a pas eu de mentor à plein temps depuis qu’elle s’est séparée de Torben Beltz en avril et a brûlé des entraîneurs tels que Louis Cayer, Iain Bates et Jane O’Donoghue ces derniers temps, ce que Tursunov a déjà remarqué.

“Il y a un tel terme” carrousel de coaching “lorsque les coachs tournent en rond”, dit-il à Metaratings en novembre.

“Maintenant, Emma Raducanu, qui a remporté l’US Open, licencie les personnes avec lesquelles elle travaillait.

“Naturellement, tout le monde est choqué. Si quelqu’un de son équipe m’appelait maintenant et me demandait si je voulais la former, je tremblerais de peur, car vous ne savez pas quand vous serez viré”, Tursunov a ajouté.

L’embauche et le licenciement constants de Raducanu ont été une conséquence de son incapacité à tirer parti de son succès à l’US Open, où elle a remporté la compétition de manière sensationnelle après s’être qualifiée après les qualifications et n’a pas perdu un set en route vers le trophée.

Être gâchée par des blessures n’a pas non plus aidé, et subir une série de sorties précoces embarrassantes de grands tournois l’a vue accusée de donner la priorité aux accords de parrainage sur les performances sur le terrain par des pans du public britannique.

Ancien numéro 20 mondial qui a infligé au Britannique Tim Henman sa dernière défaite en Grand Chelem en 2007, Tursunov est chargé de remettre Raducanu sur les rails et a travaillé pour la dernière fois avec Anett Kontaveit.

Menant l’Estonienne dans le top cinq de la WTA, il s’est séparé d’elle avant Roland-Garros cette année et ses autres ex-clients incluent la Biélorusse Aryna Sabalenka, la numéro un mondiale en double Elena Vesnina et son compatriote Aslan Karatsev.

Tursunov est connu pour son style d’entraînement sans fioritures, mais aussi pour être un peu un farceur qui a autrefois caché le sac de raquette du légendaire Roger Federer avant un match.

“Parfois, j’aime agir comme un idiot, mais je sais vraiment de quoi je parle et ça me passionne” a déclaré le natif de Moscou dans une interview à tennis.com l’année dernière.

Sur une note plus sérieuse, cependant, il a expliqué sa méthode de travail dans le même chat et a déclaré : “Vous devez faire en sorte que l’autre personne soit d’accord avec le processus, et vous devez trouver de meilleures façons de communiquer et de faire passer votre message.

“Et, bien sûr, les joueurs sont assez sensibles – ils sont parmi les meilleurs dans leur domaine. Il s’agit de leur montrer qu’ils ont de la place pour s’améliorer”, il ajouta.

Bien que Tursunov ait déménagé aux États-Unis à l’âge de 12 ans, il n’est pas clair s’il rencontrera des problèmes pour conduire Raducanu à Flushing Meadows.

Surtout, il n’y a pas d’interdiction pour les Russes à l’US Open – ce qui signifie que le numéro un mondial masculin Daniil Medvedev, comme Raducanu, tentera également de conserver le titre qu’il y a remporté l’an dernier.

Et tandis que le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a opté pour une interdiction des Russes en réponse à l’opération militaire en Ukraine, qui l’a vu ensuite dépouillé de points de classement par l’ATP et la WTA, cela ne s’appliquait qu’aux joueurs et pas aux autres personnalités telles que les entraîneurs.

Cela étant dit, Kontaveit a affirmé qu’elle avait dû se séparer de Tursunov en partie à cause de problèmes avec son passeport russe, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas l’entraîner à Indian Wells au printemps.

“La raison [for the separation] est que, puisqu’il a un passeport russe, il lui est très difficile d’obtenir des visas pour le moment, ce qui signifie qu’il ne peut pas m’accompagner à de nombreux tournois”, Kontaveit a déclaré au média estonien ERR.

“Je sens toujours que j’ai besoin d’un coach qui puisse m’accompagner et qui n’ait pas autant de problèmes pratiques.

“Il y avait un manque de sécurité, compte tenu de la situation. Il ne pouvait pas venir en Amérique avec moi en mars, et maintenant il avait un problème de visa par rapport à l’Angleterre. Le processus de visa était très compliqué pour lui”, a-t-il ajouté. Kontaveit continua.

Après une sortie choquante au deuxième tour de la Française Caroline Garcia à Wimbledon cet été, Raducanu a gardé un profil bas avec le Daily Mail comprenant qu’elle s’est envolée pour l’IMG Academy de Floride plus tôt en juillet.

Là, elle a travaillé sur le côté physique de son jeu, et Raducanu peut maintenant s’attendre à jouer à Washington la semaine prochaine, puis à l’Open canadien et à Cincinnati avant d’atterrir dans la Grosse Pomme pour jouer l’US Open si elle reste blessée. libre.

À Flushing Meadows, elle défendra non seulement son titre, mais également 2 040 points de classement, ajoutant une pression supplémentaire à l’un des athlètes les plus surveillés du sport britannique.