La star britannique de THE Voice, Craig Eddie, a été couronnée vainqueur de la série 2020 ce soir.

L’auteur-compositeur-interprète écossais s’est battu avec les espoirs Grace Holden, Okulaja et Hannah Williams pour avoir la chance de décrocher un contrat d’enregistrement lucratif lors de la finale tendue.

L’entraîneur de la première fois, Anne-Marie, avait placé ses espoirs de gagner sur Craig, 23 ans, et a crié alors que l’hôte Emma Willis annonçait qu’il avait gagné.

Vêtu d’une veste en cuir noir, Craig a chanté la ballade originale Come Waste My Time, laissant les électeurs surpris par son incroyable composition et sa voix qui.

Il a déclaré à propos de sa victoire: «C’était un peu un risque mais c’était un risque que j’étais prêt à prendre parce que c’est ce sur quoi je me concentre, pour faire sortir mes affaires.

« Je suis tellement choqué, honnêtement merci à tout le monde, merci à l’Ecosse. »

Hannah Williams et Okulaja se sont classés troisièmes du concours de chant, laissant Grace et Craig, entraînés par la pop star Anne-Marie, avec une dernière chance de se produire et de gagner les téléspectateurs à la maison.

Grace avait déjà impressionné les juges en ouvrant la finale avec une interprétation de Before You Go par Lewis Capaldi, avec Hannah qui suivait avec le tube de Celeste, Little Runaway.

Okulaja a frappé et chanté Counting stars de One Republic et Craig a pris Train Wreck de James Arthur.

Né et élevé dans la ville écossaise de Falkirk, Eddie a déclaré qu’il avait toujours rêvé de devenir un succès de signature – et les bookmakers ont laissé entendre que l’Écossais remportait le spectacle.

Il a déclaré à propos de la finale: « Avoir fait la finale est incroyable, l’expérience d’être sur The Voice m’a vraiment amené en tant que personne. J’ai adoré chaque minute. »

Les quatre derniers candidats restants comprenaient l’élève de Kent Okulaja, qui représentait l’équipe Will lors de la finale de ce soir.

L’ambassadeur anti-intimidation a expliqué qu’il souhaitait utiliser le pouvoir de la musique pour diffuser son message à d’autres jeunes.

Grace Holden, enseignante à temps partiel dans une école de théâtre et vendeuse, était originaire d’Essex.

Craig Eddie interprète ‘Lovely’ en demi-finale de The Voice UK 2021

La jeune femme de 18 ans représentait l’un de ses comtés d’origine, les exportations les plus célèbres d’Olly Murs.

Elle a participé un peu à la compétition pour rendre sa défunte maman Sheila fière.

Hannah Williams battait le drapeau de l’équipe Tom.

Elle avait déjà des références de chanteuse impressionnantes, avec sa voix sur un morceau de l’icône du rap Jay-Z.

L’acte d’Olly Murs Blessing Chitapa a été couronné vainqueur de The Voice 2020.

La jeune femme de 18 ans et son entraîneur Olly Murs ont gagné après avoir battu les autres finalistes Gevanni Hutton, Jonny Brooks et Brooke Scullion.

Le gagnant de The Voice 2020 a obtenu un contrat d’enregistrement avec Polydor Records parallèlement à la sortie de son premier single.

Il n’y a pas de prix en argent pour gagner The Voice.

Les gagnants recevaient auparavant 100000 £ avant que l’émission ne passe de la BBC à ITV.

Les anciens lauréats de The Voice, Ruti Olajugbagbe et Mo Jamil, sont également signés chez Polydor Records.