La star britannique de Married At First Sight, Ella Morgan, riposte au « négatif » de Nathanial après avoir déclaré avoir été forcé de l’épouser

La star britannique de MARRIED At First Sight, Ella Morgan, a répondu aux remarques sauvages de Nathanial Valentine après son départ et a déclaré qu’il avait été forcé de l’épouser.

Nathanial a critiqué l’émission pour l’avoir « fait pression » pour qu’il épouse la mariée trans Ella – juste une semaine après que les téléspectateurs les ont vus se marier à l’écran.

Instagram

Ella Morgan a riposté contre son mari MAFS UK après avoir quitté la série[/caption] Canal 4

Ella a répondu aux commentaires sauvages de Nathanial[/caption]

Nathanial, qui s’identifie comme Pansexuel, a déclaré qu’il avait clairement expliqué quels étaient ses facteurs de rupture avant d’être jumelé à Ella, mais il pense qu’ils ont été ignorés.

Nathanial a déclaré : « La façon dont certains ont été traités dans la série est devenue très sombre.

« Dès le début, c’était une imposture totale. J’ai dit aux producteurs que je voulais épouser un homme ou une femme avec une énergie très masculine, parce que c’est normalement ce que je recherche.

« Ensuite, on m’a dit qu’ils m’avaient mis en contact avec une jolie fille transgenre. »

S’exprimant lors des Pride of Britain Awards, Ella a répliqué : « J’ai toujours dit que je voulais répandre l’amour et la positivité. Évidemment, il y a des choses qui me dérangent d’entendre et de voir et je suis resté silencieux parce que pour moi cela en dit long.

«Le fait que je ne dis rien montre qui je suis en tant que personne. Je ne vais pas commencer à répandre la négativité. Je ne m’abaisserai pas à ce niveau.

« Mais il y a deux côtés à chaque histoire.

« Il y a des choses qui se sont produites et qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines… Quand le moment sera venu, je prendrai la parole. »

Bien qu’Ella et Nathanial semblaient au départ s’entendre, plus tôt cette semaine, les fans les ont vu se lancer dans une crise furieuse pendant leur lune de miel.

Channel 4 a également confirmé que Nathanial avait participé au processus avec toutes les informations et a insisté sur le fait que le bien-être des participants était la priorité absolue.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré : « Nathanial s’est engagé volontairement dans ce processus avec son consentement plein et éclairé, et dans ce cas, il a en fait reçu plus d’informations que ce que nous partagerions habituellement avec les membres de la distribution, pour lui faire prendre conscience que sa fiancée était trans.

« Le processus de jumelage implique une interrogation détaillée des préférences de chaque participant et aucun d’entre eux ne sera négligé au moment de décider avec qui les jumeler.

« Le bien-être de tous les contributeurs de Married at First Sight UK est notre priorité absolue et nous veillons à ce qu’un soutien approprié soit disponible aux contributeurs à tout moment avant, pendant et après le tournage – y compris un accès 24h/24 et 7j/7 à un membre de l’équipe sociale ou à un psychologue. soutien.

« L’émission est une série de téléréalité non scénarisée qui suit des événements réels tels qu’ils se déroulent naturellement et n’est en aucun cas scénarisée. »

Rex