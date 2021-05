La star britannique de la boxe attend anxieusement à genoux après avoir laissé l’adversaire face cachée avec KO, les fans se disputent le besoin d’un deuxième coup de poing (VIDEO)

Dans sa 14e victoire d’une carrière sans tache, Buatsi a commencé avec force en donnant à Dos Santos un premier aperçu du ring via une main droite hachée au deuxième tour.

Accroché à sa chère vie, le Français, qui était également invaincu et se vante d’une histoire touchante de tourner sa vie après une longue période en prison, a lutté Buatsi au sol dans le troisième.

Avec vingt secondes à perdre dans le quatrième, le droit parfait de Buatsi après une feinte habile a assommé Dos Santos de manière instantanée, et pour aggraver les choses, il a même eu un autre coup de poing en descendant tout en s’effondrant latéralement en un tas.

Le pouvoir de Joshua Buatsi! 🤯 pic.twitter.com/JiYQiguhDf – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 15 mai 2021

Plein de classe, Buatsi a refusé de célébrer sa victoire en tant qu’équipe médicale et les officiels ont attendu Dos Santos pendant ce qui semblait une éternité.

Finalement, en larmes, Dos Santos a été consolé par son ennemi alors que les fans en ligne donnaient leurs réflexions sur l’incident.

« Putain de merde !! Mettez des ailes de citron et de poivre sur l’âme de cet homme et envoyez-le au paradis !! » demanda un.

« Il l’a frappé si fort que ça ressemblait à un jouet grinçant, » dit un autre.

« Jamais vu Tyson Fury faire ça, » il a été plaisanté, dans un clin d’œil au manque perçu de puissance de frappe du roi des poids lourds WBC.

DAMN a crié son cul 😂🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/LbO2tQboaU – ♠ Amant Interracial ♠ (@ Shon_The_Don93) 15 mai 2021

pic.twitter.com/P395tULDrD – Discussion sur les gants (@glove_talk) 15 mai 2021

D’autres ont été moins impressionnés par Buatsi faisant une deuxième fouille à Dos Santos alors qu’il était déjà clairement sur le point de sortir.

« Je ne pense pas que le deuxième coup de poing était nécessaire. C’est très proche d’une disqualification pure et simple, » dit un.

«La première fois qu’il l’a envoyé sur la toile, il l’a également frappé alors qu’il était au sol, ce deuxième coup était inutile, totalement inhumain». a sonné un autre critique.

« Ce deuxième succès est la raison pour laquelle je ne peux pas me lancer dans les sports de combat, » a commencé un autre commentaire plus élaboré.

« Je ne peux pas croire qu’un boxeur entraîné ne puisse pas dire quand il a assommé quelqu’un et doit encore le frapper en descendant. Bien pire en MMA. »

Respect à la fin de tout. Buatsi 🤝 Dos Santos pic.twitter.com/CWjQCw2dCf – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 15 mai 2021

Les fans de Buatsi ont préféré se concentrer plutôt sur l’inquiétude qu’il montrait pour son homologue une fois qu’il s’était remis sur pied, cependant.

« Buatsi est un acte de classe dans et hors du ring. Les haineux qui le haïssent s’exposent simplement comme d’horribles êtres humains, » il a été revendiqué.

« Buatsi est un combattant de haut niveau mais aussi un être humain de haut niveau. Respect. J’espère que nous pourrons bientôt en voir plus! » a fait remarquer un partisan ailleurs.

Le Slo-Mo du KO de Buatsi de Dos Santos. 💥BRUTAL 🤯 pic.twitter.com/6QQrg3B2ob – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 15 mai 2021

« J’espère qu’il est en sécurité et en bonne santé, » Buatsi a déclaré lors de son entretien d’après-combat.

«Nous avons vu des adversaires inconnus venir et ils ont battu des gars, alors je l’ai pris très au sérieux.

« [He was] maladroit pendant quelques tours, je viens de décrocher le coup au bon moment.

« Mais surtout, j’espère qu’il va bien, » conclut-il.

Cette victoire rapproche Buatsi du défi du dirigeant russe WBA Dmitry Bivol pour la couronne régulière ou de son compatriote Artur Beterbiev, qui détient les sangles IBA et WBC, tandis que l’Américain Joe Smith Jr possède la ceinture WBO.

Eddie Hearn a révélé à l’issue de son dernier combat qu’il prévoyait de ramener Buatsi sur le ring le 17 juillet sur le sol américain ou une semaine ou deux plus tard chez lui en Grande-Bretagne.

Si le spécialiste de Sky Sports, Johnny Nelson, réussissait, Buatsi envisagerait sérieusement de déménager aux États-Unis pour poursuivre sa relation avec le légendaire entraîneur Virgil Hunter, dont l’influence sur le Londonien lors de son premier combat a déjà porté ses fruits.

« Je ne suis pas rentré à la maison depuis des semaines, des semaines et des semaines, » Buatsi a souligné lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses plans pour aller de l’avant.

« J’ai hâte d’avoir une semaine ou deux [at home]. Je serai en Angleterre, que nous retournions en Amérique pour recommencer le camp, ou que nous commencions [in England] et finissez-le là-bas, « il a dit.

Virgil Hunter brillant dans le coin comme toujours … il disait juste à Buatsi de faire une feinte des yeux. Je suis impressionné que Buatsi ait absorbé autant qu’il en a de Hunter dans un camp, et Buatsi a 28 ans. #BuatsiDosSantos#boxe#boxeo#boxingnews – Caryn A. Tate (@carynatate) 15 mai 2021

Mais selon Nelson, l’homme qui a supervisé l’héritage invaincu du grand André Ward n’aura pas aimé le son de telles remarques.

« Je sais que Hunter n’aimera pas ça », a insisté Nelson.

«Il est difficile pour les combattants de faire leurs valises et de dire:« C’est ma nouvelle maison ».

«Hunter veut que sa maison soit la maison de ses combattants, alors ils vivent dans la salle de gym même sans se battre.

« En bout de ligne, cela peut être un problème. C’est quelque chose qu’ils doivent aborder, travailler, comprendre, » Nelson a continué.

🗣️ « Avoir Virgil à bord est incroyable. Cet homme a ajouté à l’équipe, ça va être bien! » – @boxingbuatsi#BuatsiDosSantos Regardez en direct: https://t.co/PD9Vls09Sxpic.twitter.com/KqMrkepu8w – Boxe Matchroom (@MatchroomBoxing) 13 mai 2021

«Cela dépend de ce que Buatsi veut, veut du succès, respecte Hunter et sa parole.

« ‘Si je veux vraiment ça, pendant cinq ans je reste avec toi!’, » il a signé, suggérant ce que Buatsi devrait dire à son entraîneur mot pour mot.