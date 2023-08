La star brésilienne Geyse signe avec Manchester United

La star brésilienne du football féminin Geyse a signé avec Manchester United.

L’attaquant vedette comble un vide majeur laissé par le départ d’Alessia Russo. Barcelone a initialement décliné deux autres offres faites par Manchester, mais a estimé que la troisième était une somme adéquate.

Le joueur de 25 ans, qui a disputé 41 matchs internationaux pour le Brésil et aidé Barcelone à remporter un titre en Ligue des champions en 2023, a été aperçu à Old Trafford – le stade de Manchester United – lundi soir. L’équipe masculine a participé à une mêlée contre les loups, à laquelle Geyse a assisté.

Elle a débuté dans 17 matches de Liga F pour Barcelone, enregistrant six buts dans les matchs. Elle a également inscrit quatre buts et cinq passes décisives en 10 matchs de Ligue des champions.

Il s’agit de la deuxième signature de transfert de l’été pour Manchester United, qui a signé l’ancienne défenseuse de Reading Gemma Evans. Elle remplacera Ona Battle en défense.

« Je pense que je fais ce que nous pouvons sur le terrain et je pense que le club va faire ce dont nous avons besoin en dehors du terrain », a déclaré le manager de Manchester United, Mark Skinner, à propos d’autres recrutements potentiels. « Nous avons des conversations et nous parlons à de bons joueurs qui sont du plus haut niveau. »

L’équipe a terminé deuxième de la Super League féminine la saison dernière.