Le défi de l’as de Manchester City, Jesus, semblait impardonnable sous tous les angles, mettant gravement en danger le Chilien Eugenio Mena avec un premier défi sauvage, deux minutes seulement après que le Brésil ait marqué le seul but du match grâce à Lucas Paqueta.

Le licenciement mérité, intervenu trois minutes après la pause à l’Estadio Nilton Santos de Rio, était si grave que de nombreux fans ne pouvaient que s’en moquer. « Comment ça, un carton rouge ? » demanda un joker en regardant Mena percuter le gazon. « C’est clair que j’ai le ballon. »

De manière déconcertante, la superstar du PSG Neymar a semblé affirmer que son partenaire de frappe avait subi un malheur. « Jésus n’a eu que de la malchance » dit le playboy, qui connaît bien les controverses disciplinaires dans son propre jeu capricieux.

« Il avait les yeux rivés sur le ballon, pas sur l’homme, et malheureusement il a été expulsé.

« Nous avons réussi à résister à quelque chose qui arrive rarement à cette équipe. C’était un gros test pour nous. »

Le Chili a pu appliquer plus de pression après le départ téméraire du joueur de 24 ans, frappant la barre transversale alors que le Brésil se qualifiait pour un affrontement en demi-finale avec le Pérou.

« Chaque jour qui passe, nous avons des tests pour nous rendre plus forts, pour prouver que nous pouvons jouer dans toutes sortes de circonstances », dit Neymar.

« Le Chili est une bonne équipe ; ils ont de grands joueurs et c’est très difficile avec un homme de moins. Tout le monde mérite des éloges – la défense, le milieu de terrain, les attaquants. »

L’entraîneur brésilien Tite était fier de ses joueurs et a affirmé qu’ils étaient prêts à faire tomber un homme.

« Un de nos objectifs est d’anticiper les situations de jeu », il expliqua. « Nous prévoyons d’être un de moins. Non pas que nous le voulions, mais parfois [it can happen] à cause d’une… expulsion. »

Le défenseur de Chelsea Thiago Silva a décrit le match comme « atypique ». « C’est difficile pour vous de jouer avec un joueur de moins pendant près de 45 minutes », il admit.

« Nous devons féliciter tout le monde pour leur dévouement, pour leur effort. Surtout les attaquants larges, qui ont beaucoup couru et ont pu nous aider défensivement. C’était un match très difficile.

« C’est une grande fierté car c’est une compétition dans laquelle, parfois, des situations se présentent où il faut s’adapter. Nous étions contents en termes de maintien du résultat et de qualification. »

Le Pérou a réservé sa place dans les quatre derniers avec une victoire de 4-3 sur le Paraguay aux tirs au but après un match nul 3-3.