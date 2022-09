Miralem Pjanic et Edin Dzeko font partie de ceux qui se sont opposés au prochain match amical de la Bosnie avec la Russie

L’ancienne star de la Juventus et de Barcelone, Miralem Pjanic, a confirmé qu’il n’avait aucune rancune envers les footballeurs russes malgré son opposition au match amical récemment annoncé entre les deux pays.

Pjanic et son coéquipier international Edin Dzeko étaient les deux noms les plus en vue pour remettre en question l’organisation du match entre la Russie et la Bosnie-Herzégovine qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg en novembre, un jour avant le début de la Coupe du monde au Qatar.

Le tollé contre le match proposé, qui comprenait un appel des autorités ukrainiennes du football à la FIFA et à l’UEFA pour qu’elles interviennent, survient au milieu des restrictions sportives en cours imposées à la Russie, y compris par les instances dirigeantes mondiales et européennes du football.

Cependant, les sanctions ne s’appliquent qu’aux matches de compétition, ce qui signifie que la Russie est autorisée à participer à des matches amicaux – comme celui avec la Bosnie prévu pour la Gazprom Arena, ainsi qu’à des matches similaires du calendrier contre l’Iran et le Kirghizistan.

Et tandis que les autorités du football de Bosnie-Herzégovine ont admis qu’elles réexamineraient leurs plans pour jouer le match au milieu de la pression internationale pour annuler, Pjanic, qui est l’un des joueurs les plus capés de son pays dans l’histoire, dit que même s’il n’est pas u désireux de jouer le match, sa querelle n’est pas avec les joueurs russes eux-mêmes.

« Le refus de jouer le match amical contre la Russie ? Pjanic a déclaré dans une interview avec DAZN en Italie.

“J’ai reçu l’appel du directeur sportif de l’équipe nationale et il m’a expliqué cette possibilité, j’ai dit que ça n’avait aucun sens pour le moment.

“L’UEFA et la FIFA les ont mis de côté [banned them], le monde entier souffre de cette situation et nous avons dû être les premiers à faire quelque chose comme ça ? Ne faisons pas mauvaise impression.

“Je n’ai pas [anything against] Les joueurs russes, mais si tout le monde a choisi de prendre parti contre ce président [Putin]nous devons les suivre.”

L’association de football de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore précisé si la nation des Balkans avait l’intention d’annuler le match, tandis que la FIFA a déclaré à RIA Novosti qu’elle ne pouvait pas encore commenter la question.

L’Association ukrainienne de football, quant à elle, a publié sa propre déclaration dans laquelle elle a appelé la FIFA et l’UEFA à annuler le match, et a ajouté que la participation de la Bosnie au match amical «nuire à l’image de leur pays.

