La star bien-aimée du « NCIS », David McCallum, est décédée à 90 ans

L’acteur David McCallum, devenu une idole des adolescents dans la série à succès L’homme d’ONCLE dans les années 1960 et a atteint de nouveaux publics en incarnant le personnage bien-aimé du Dr Donald (Ducky) Mallard dans NCIS, est décédé à 90 ans.

McCallum est décédé lundi de causes naturelles alors qu’il était entouré de sa famille à l’hôpital presbytérien de New York, selon un communiqué de CBS. Il venait de fêter son 90e anniversaire il y a moins d’une semaine, le 19 septembre.

McCallum était le dernier acteur original de la série CBS. NCIS, dans lequel il incarne un médecin légiste livresque pour le Naval Criminal Investigation Service. Le personnage préféré des fans, Ducky, a été présenté lors du lancement de la série en 2003 et est apparu jusqu’à la finale de la 20e saison en mai 2023.

Ces dernières années, l’acteur avait adopté un calendrier de tournage plus léger pour NCIS afin qu’il puisse passer du temps avec sa femme depuis 56 ans, Katherine Carpenter, ses enfants, petits-enfants et son chat, Nickie.

Le fils de McCallum, Peter, a publié une déclaration au nom de sa famille après le décès de l’acteur, disant : « De retour de l’hôpital à leur appartement, j’ai demandé à ma mère si elle allait bien avant de s’endormir. Sa réponse a été simplement : « Oui. Mais j’aurais aimé que nous ayons la chance de vieillir ensemble. Elle a 79 ans et papa vient d’en avoir 90. L’honnêteté de cette émotion montre à quel point leur belle relation et leur vie quotidienne étaient dynamiques, et que d’une manière ou d’une autre, même à 90 ans, papa n’a jamais vieilli.

« C’était le père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et le plus aimant », a-t-il ajouté. « C’était un véritable homme de la Renaissance : il était fasciné par la science et la culture et il transformerait ces passions en connaissances. Par exemple, il était capable de diriger un orchestre symphonique et (si nécessaire) de réaliser une autopsie, sur la base de ses études de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS.»

McCallum, d’origine écossaise, est devenu un nom connu au milieu des années 60 en jouant l’agent Illya Kuryakin dans L’homme d’ONCLEune série télévisée qui a surfé sur la vague des thrillers d’espionnage apparus après le succès du James Bond films.

Le personnage énigmatique et intellectuel de McCallum dans la série était particulièrement populaire auprès des adolescentes de l’époque – sans aucun doute aidé par la beauté de l’acteur et sa coupe de cheveux Beatlesque. Lui et son co-star Robert Vaughn, qui incarnait le personnage principal Napoléon Solo, étaient souvent assaillis par de jeunes fans lors d’apparitions personnelles.

Au départ, le rôle de McCallum en tant que Kuryakin était petit et il ne prononçait que quelques lignes. Mais la popularité de son personnage l’a rapidement élevé au rang de co-star en tant qu’acolyte de Napoléon Solo.

MGM, qui a produit la série, a déclaré qu’il avait attiré plus de courrier de fans que n’importe quelle autre star dans la célèbre histoire du studio, bien que McCallum ait insisté plus tard sur le fait que « Vaughn a reçu autant que moi ».

Robert Vaughn et David McCallum dans L’HOMME DE L’ONCLE

CP Images



Après L’homme d’ONCLE, McCallum est resté occupé, notamment à la télévision, en jouant dans la série britannique Colditz de 1972 à 1974 et Saphir & Acier de 1979 à 1982. Il est également apparu en tant qu’invité dans un certain nombre d’émissions de télévision américaines populaires, notamment Hart à Hart, Matlock, Meurtre, elle a écrit, Loi et Ordre et Le sexe et la ville.

Un nouveau contact avec la gloire était attendu lorsque McCallum a été choisi pour NCIS comme Ducky. Il a déclaré à New Zealand TV Guide que c’était son « meilleur rôle de tous les temps ». Il s’est immergé dans le rôle et a même étudié la médecine légale, a assisté à des autopsies au bureau du coroner de Los Angeles et a pris la parole lors de congrès de pathologistes.

NCIS est toujours l’une des émissions les plus regardées à la télévision.

Les producteurs exécutifs Steven D. Binder et David North ont déclaré que McCallum « était un érudit et un gentleman, toujours aimable, un professionnel accompli et qui ne laissait jamais passer une blague. Dès le premier jour, ce fut un honneur de travailler avec lui et il ne nous a jamais laissé tomber. C’était tout simplement une légende.

Avant de devenir acteur, McCallum est issu d’une famille de musiciens et a même étudié le hautbois à la Royal Academy of Music. Il est parti peu de temps après avoir décidé qu’il n’était pas assez bon en musique et a plutôt rejoint la Royal Academy of Dramatic Art.

Fraîchement sorti de son ONCLE renommée, McCallum a enregistré quatre albums pour Capitol Records avec le producteur David Axelrod. Sa carrière musicale produira la chanson emblématique Le bordqui a été échantillonné par le Dr Dre dans Le prochain épisode.

McCallum a été marié pour la première fois à l’acteur Jill Ireland en 1957 après que le couple se soit rencontré sur le tournage de Vol sous les armes. Il a ensuite joué un rôle dans La grande évasion où lui et sa femme se sont liés d’amitié avec Charles Bronson, également dans le film. L’Irlande est finalement tombée amoureuse de Bronson et elle et McCallum ont divorcé en 1967. Elle a épousé Bronson en 1968.

« Tout s’est bien passé », a déclaré McCallum en 2009, « parce que peu de temps après, je me suis retrouvé avec Katherine (Carpenter, une ancienne mannequin) et nous sommes mariés très heureux depuis 42 ans. »

McCallum a eu trois fils de son premier mariage, Paul, Jason et Valentine, ainsi qu’un fils et une fille de son deuxième, Peter et Sophie. Jason est mort d’une overdose.

Il laisse également dans le deuil huit petits-enfants : Julia McCallum, Luca de Sanctis, Iain de Sanctis, Stella McCallum, Gavin McCallum, George McCallum, Alessandro de Sanctis et Whit McCallum.

— Avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters