AcousticTrench, le guitariste et multi-instrumentiste fingerstyle, qui publie des reprises instrumentales de chansons sur YouTube, s’est rendu sur les réseaux sociaux jeudi pour annoncer la disparition de son chien Maple, qui l’accompagnait dans ses vidéos. Dans une publication sur Facebook, AcousticTrench a déclaré: «C’est avec le cœur très lourd d’écrire ceci, Maple est décédé la nuit dernière. Maple a été ma meilleure amie au cours des 12+ dernières années, dès le premier moment où nous nous sommes rencontrés et elle a sauté dans mes bras, nous avons été inséparables. Le lien que nous avons partagé est indescriptible. Elle me suivait partout et nous faisions tout ensemble. La musique l’a aidée à se calmer lorsqu’elle se sentait anxieuse ou effrayée pendant les orages, et je n’aimais rien de plus que de jouer pour elle tous les jours. »

«Je me sens tellement chanceux de l’avoir eue dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. Merci de nous avoir fait partager certains de nos moments avec vous. J’espère que Maple vous a apporté un sourire ou un peu de réconfort au fil des ans, et je suis réconforté par le fait qu’elle vivra à travers ces vidéos. Je t’aime Maple », a-t-il ajouté.

AcousticTrench publie des vidéos de couverture depuis des années mais n’a jamais montré son visage. Sur son site internet, il dit qu’il n’a jamais voulu être célèbre, alors il préfère que l’accent soit mis sur la musique, l’instrument, ou Maple (la vraie star !).

Au fil des ans, Maple, qui était une race mixte avec une partie de Border Collie, Golden Retriever et Shetland Sheepdog, a non seulement figuré dans les vidéos réagissant adorablement à la musique, mais a également joué de la batterie dans certaines des reprises.

Maple a joué de la batterie dans la reprise de « Take On Me » de a-Ha ainsi que dans la reprise de « Enter Sandman » de Metallica.

