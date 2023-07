La star bien-aimée de la BBC fait fondre le cœur des fans avec une adorable photo rétro – mais pouvez-vous deviner de qui il s’agit ?

Une star de la BBC a partagé une précieuse photo sur les réseaux sociaux de la fin des années 70 – mais pouvez-vous deviner l’identité du commissaire-priseur bien-aimé ?

L’expert en antiquités est apparu dans les programmes télévisés Bargain Hunt, Flog It! et voyage sur la route des antiquités.

La star de la BBC, Charles Hanson, a partagé une photo de sa vie dans les années 70.

Il a été inspiré pour le publier après avoir ressenti la nostalgie et les sentiments que les invités apportent à l’émission très appréciée de la BBC, Antiques Road Trip.

S’adressant à X – récemment renommé de Twitter – il a écrit: «Une grande partie de mon amour pour les antiquités et l’histoire est la nostalgie, le sentiment et les souvenirs, les héritages et les œuvres sur papier peuvent nous donner des êtres humains humbles.

« Il vit sur Here is me, Summer 1978 modelant la poussette du jour avec mes parents stylés dans des couleurs évoquant la fin des années 70! »

Les fans se sont précipités pour commenter la photo adorable et nostalgique.

L’un d’eux a écrit : « J’adore ça ! Votre expression faciale dit toujours Sortez d’ici ! Fabuleuse photo ! »

Un autre a jailli : « Fabuleux ! J’ai adoré les années 70, tu ressembles tellement à ton père !

Cela vient après que la BBC ait diffusé une version célébrité de Antiques Road Trip.

L’ancienne star d’EastEnders, Danny Dyer, est apparue dans le spin-off de l’émission aux côtés de sa fille Dani Dyer.

Cependant, Danny est resté le visage rouge lorsqu’un propriétaire de magasin d’Essex ne l’a pas reconnu.

Elle a demandé: « Qui êtes-vous? »

Pointant son visage, il a dit: « Danny, tu m’as vu sur EastEnders? »

Le propriétaire du magasin a répondu: « Je regarde habituellement Coronation Street. »

Abasourdi par sa révélation, Danny a mis son visage dans ses mains et a dit : « J’essaie de t’impressionner parce que je veux t’acheter des trucs. Mais ça se retourne contre moi, c’est assez embarrassant.

Les téléspectateurs sont restés hystériques car Danny n’a pas réussi à impressionner le propriétaire du magasin d’Essex.

Antiques Road Trip est diffusé en semaine à 16h30 sur BBC One et BBC iPlayer.

