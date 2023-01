La star biélorusse remporte son premier titre du Grand Chelem

Aryna Sabalenka a battu Elena Rybakina pour remporter l’Open d’Australie

Aryna Sabalenka a remporté le premier titre du Grand Chelem de sa carrière alors que la Biélorusse a riposté après un set pour vaincre Elena Rybakina lors d’une finale palpitante de l’Open d’Australie samedi.

Apparaissant dans une première finale majeure, la cinquième tête de série Sabalenka s’est retrouvée derrière après une ouverture imposante de Rybakina qui a vu le champion en titre de Wimbledon remporter le premier set 6-4. Mais Sabalenka a progressivement exercé son propre jeu de frappe et a égalisé le match en remportant le deuxième set 6-3.

Les deux joueurs ont continué à produire des tirs éblouissants à la Rod Laver Arena dans une bataille digne de l’occasion. C’est Sabalenka qui a fait le geste crucial en brisant le service de Rybakina dans le septième jeu du set décisif. Malgré un vacillement alors qu’elle voyait trois balles de match s’échapper, Sabalenka l’a empêchée de servir le dernier set 6-4 et de remporter le titre avec.

En scellant la victoire, la jeune femme de 24 ans s’est effondrée sur le dos et a couvert son visage d’incrédulité alors qu’elle célébrait de loin le plus gros prix de sa carrière. Sabalenka atteindra également la deuxième place mondiale dans les classements WTA mis à jour lundi, ce qui correspondra à sa meilleure position en carrière.

Sabalenka s’est effondré de joie sur le court après avoir scellé le titre.

© Darrian Traynor / Getty Images



“Je suis hyper nerveux” dit Sabalenka après avoir reçu le Trophée Daphne Akhurst par l’icône du tennis américain Billie Jean King. “Je tiens à remercier Miss King pour tout ce qu’elle a fait… Félicitations, Elena. Espérons que nous aurons beaucoup plus de batailles, espérons-le lors de la finale du Grand Chelem.

“Merci à tous et merci les gars pour cette atmosphère incroyable. C’était un tournoi agréable à jouer. Grâce à mon équipe, c’est l’équipe la plus folle du circuit.

« Vous méritez ce trophée plus que moi. J’espère que l’année prochaine je reviendrai encore plus fort et je vous montrerai un tennis encore meilleur. a ajouté Sabalenka, née à Minsk, qui participait au tournoi sous un statut “neutre” en raison des sanctions en cours imposées à de nombreux athlètes russes et biélorusses en raison du conflit en Ukraine.

Rybakina a joué son rôle dans une finale palpitante.

© Quinn Rooney / Getty Images



Pour Rybakina, 23 ans, c’était la déception Down Under car elle a raté l’ajout d’un autre Grand Chelem au titre qu’elle a remporté à Wimbledon l’année dernière. Néanmoins, la joueuse née à Moscou – qui représente le Kazakhstan depuis 2018 – a prouvé qu’elle était prête à se battre pour d’autres prix importants dans les années à venir.

“Je voudrais féliciter Arina. Je sais à quel point vous avez travaillé dur et j’espère que nous aurons de nombreuses autres batailles », a déclaré la gracieuse Rybakina dans ses propres commentaires d’après-match. Tête de série 22e à Melbourne, Rybakina fera désormais ses débuts dans le top 10 mondial grâce à sa course jusqu’à la finale.

LIRE LA SUITE: Un jeune russe remporte le titre junior de l’Open d’Australie