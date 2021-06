La star belge en proie à des blessures, Eden Hazard, s’apprête à débuter sur le banc pour l’ouverture de l’Euro 2020 en Russie

La Russie accueille la Belgique à Saint-Pétersbourg samedi dans un affrontement du groupe B qui se jouera devant environ 30 500 fans.

Classés numéro un au monde par la FIFA, les Belges se dirigent vers l’Euro 2020 comme parmi les favoris pour remporter la compétition, mais beaucoup ont qualifié cela de dernière chance pour une « génération dorée » de stars de réclamer une argenterie importante.

Leurs préparatifs ont été compliqués par des fractures faciales subies par l’as de Manchester City De Bruyne lors de la finale de la Ligue des champions contre Chelsea, et le joueur de 29 ans ne sera pas risqué contre la Russie malgré une opération chirurgicale réussie et son intégration avec l’équipe plus tôt cette semaine.

Un autre doute important pour samedi est Hazard, qui a beaucoup lutté pour sa forme physique au Real Madrid cette saison et n’a fait que 21 apparitions pour les géants espagnols, n’ayant terminé les 90 minutes complètes dans aucun d’entre eux.

Selon le patron de la Belgique, Roberto Martinez, le joueur de 30 ans doit encore atteindre « intensité du match » et devrait commencer parmi les remplaçants samedi, privant les Red Devils de plus de puissance de star dès le départ.

Martinez se débrouille également sans le milieu de terrain central habituel de premier choix Axel Witsel, qui se remet d’une blessure au tendon d’Achille et ne s’est pas envolé pour Saint-Pétersbourg malgré sa nomination dans l’équipe belge pour le tournoi.

| Eden Hazard ne débutera pas contre la Russie samedi. @SQuirante#rmalive – Zone de Madrid (@theMadridZone) 10 juin 2021

Pendant ce temps, la Russie a perdu l’ailier Andrey Mostovoy de son équipe après avoir été testé positif pour Covid-19. La star du Zenit Saint-Pétersbourg, 23 ans, a été remplacée par le défenseur du Dynamo Moscou Roman Evgenyev pour le reste du tournoi.

La Russie et la Belgique sont des rivaux familiers qui se sont rencontrés en qualification pour le tournoi.

La Belgique a remporté les deux matchs sur un score cumulé de 7-2, dont une victoire de 4-1 sur le terrain de samedi à Saint-Pétersbourg.

À cette occasion, Hazard figurait deux fois sur la feuille de match tandis que son frère Thorgan Hazard et Romelu Lukaku ont également marqué.

La Belgique est invaincue contre la Russie en sept matches et revient sur les lieux de sa défaite en demi-finale de Coupe du monde contre la France en 2018.

Ils ont cependant remporté leur troisième place en séries éliminatoires contre l’Angleterre à Saint-Pétersbourg lors du même tournoi.

Le bilan global de la Russie à Saint-Pétersbourg depuis 1992 est correct, avec 10 victoires, un nul et trois défaites.

Ils ont remporté neuf matchs consécutifs dans la ville avant un match nul 3-3 contre l’Espagne en amical en 2017.