La star australienne Sam Kerr dit qu’elle jouera contre le Danemark en huitièmes de finale

En fin de compte, Sam Kerr n’était pas nécessaire alors que l’Australie se qualifiait pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

Mais le capitaine inspirant des Matildas devrait enfin entrer sur le terrain contre le Danemark en huitièmes de finale lundi,

« Je suis vraiment excité. Je jouerai », a déclaré Kerr à la chaîne australienne Nine TV.

L’attaquante vedette a été mise à l’écart depuis qu’elle s’est blessée au mollet gauche à la veille du premier match co-organisateur de l’Australie contre l’Irlande le 20 juillet.

Même si elle s’est suffisamment bien remise pour être sur le banc contre le Canada, l’entraîneur Tony Gustavsson n’a pas eu à demander à l’attaquant de Chelsea d’effectuer un acte de sauvetage alors que les Matildas ont battu la championne olympique 4-0 en tête du groupe B.

Bien qu’il ne soit toujours pas clair si elle sera dans le onze de départ contre le Danemark, Kerr et Gustavsson parlent comme si elle ferait son entrée à la Coupe du monde au Stadium Australia.

« Nous avons passé un bon moment en équipe hier, de la voir de retour avec les bottes et de toucher le ballon et d’être avec l’équipe à l’entraînement », a déclaré Gustavsson dimanche. « Et c’était une très bonne sensation pour elle et une très bonne sensation pour les joueuses et les coéquipières et une très bonne sensation pour moi.

« Aujourd’hui, elle n’avait pas les pieds. C’est un plan individuel pour elle à l’entraînement – je fais confiance à 100% à mon équipe (médicale) pour la préparer de la meilleure façon possible. »

Gustavsson a déclaré qu’il travaillait sur « comment tirer le meilleur parti de Sam Kerr » dans le match.

Kerr est l’une des plus grandes stars du sport en Australie et a été le visage des préparatifs du pays pour la Coupe du monde, qu’il co-organise avec la Nouvelle-Zélande.

Considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde, elle a aidé Chelsea à réaliser un doublé en Super League féminine et en FA Cup la saison dernière.

Kerr, âgée de 29 ans, était l’une des favorites pour être la meilleure marqueuse de ce tournoi, mais il y avait des doutes initiaux sur sa capacité à jouer un rôle pour l’Australie après avoir subi une blessure au mollet à l’entraînement.

Elle a remporté quatre titres de champion avec Chelsea, ainsi que trois Coupes FA et deux Coupes de la Ligue.

Kerr a marqué le vainqueur alors que Chelsea battait Manchester United 1-0 lors de la finale de la FA Cup au stade de Wembley la saison dernière. Le match s’est joué devant une foule de 77 390 personnes.

