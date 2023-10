L’ancien joueur de l’AFL, anciennement connu sous le nom de Dean Laidley, a annoncé sa transition de genre en 2020.

L’ancienne star transgenre du sport masculin Danielle Laidley a été incluse mercredi sur la liste des femmes « Hot 100 » de Maxim Australia, devant trois hommes politiques et deux épouses de sportifs bien connues.

Connue sous le nom de Dean pendant ses années de joueur et d’entraîneur dans la Ligue australienne de football (AFL), Laidley est arrivée au numéro 92 sur la liste, qui prétend classer les femmes les plus attirantes et les plus performantes dans le divertissement, le sport et la culture pop. Laidley, qui milite désormais pour les droits des transgenres, a refusé de commenter au Daily Mail lorsqu’on l’a interrogé sur le classement.

La transition de genre de Laidley est devenue publique en 2020 après que l’ancienne star des règles australiennes a été arrêtée alors qu’elle portait une perruque blonde et une robe, et que la photo a été divulguée au public par des membres de la police de Victoria.















Arrêté avec de la méthamphétamine alors qu’il était en état d’arrestation pour avoir traqué une femme, l’ancien entraîneur de North Melbourne a été épargné d’une peine de prison, tandis que les policiers qui ont divulgué la photo ont été punis pour ce que Laidley a décrit comme une atteinte extrême à la vie privée. L’avocat de Laidley a imputé ce comportement à la dysphorie de genre, révélant que Dean était désormais Danielle.

L’ancienne star du sport a conclu un accord financier confidentiel avec la police à propos de la fuite, même s’il est apparu plus tard que Laidley avait appelé la police pour l’informer de ses propres violations des conditions de mise en liberté sous caution existantes.

L’inclusion de Laidley sur la liste intervient moins d’un mois après la diffusion sur Stan d’un documentaire sur la transition de genre de la militante, « Révélé : Danielle Laidley : Deux tribus ». Depuis qu’elle s’est révélée transgenre, Laidley s’est concentrée sur sa campagne pour «inclusivité» au sein de la Ligue australienne de football, bien qu’il prétende ne plus avoir d’intérêt à jouer ou à entraîner.

Alors que certains se plaignaient que l’inclusion de l’ancienne star de North Melbourne était un exemple d’une publication masculine essayant désespérément de se réveiller, le magazine féminin Marie Claire Australie a embrouillé la liste comme n’étant pas suffisamment réveillée en raison de son « accent à peine voilé sur l’apparence« , soulignant que »la plupart des femmes du top 10 sont minces ou sportives.»

L’actrice Margot Robbie, la star australienne du film « Barbie », a été classée n°1 pour la quatrième fois.

La semaine dernière, Dylan Mulvaney, personnalité transgenre des médias sociaux (et fléau des actions de Budweiser), a été nommée Femme de l’année par Attitude Magazine, déclenchant de nouvelles réactions négatives contre l’influenceur controversé.