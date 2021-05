La semaine dernière, Cambage, 29 ans, olympien à deux reprises, a menacé de sauter les Jeux d’été de cette année au Japon après avoir affirmé que les photos promotionnelles publiées par le Comité olympique australien (AOC) et la société de vêtements Jockey n’avaient pas inclus un éventail suffisamment diversifié d’athlètes.

« Si je l’ai dit une fois, je l’ai dit un million de fois. Comment suis-je censé représenter un pays qui ne me représente pas? #whitewashedaustralia, « Cambage bouillonnait en partageant les images sur Instagram.

La star du basket – qui joue pour les Las Vegas Aces dans la WNBA – a dérouté certains fans en ajoutant le message «Le faux bronzage n’équivaut pas à la diversité», que certains ont pris comme référence à la star du rugby australien indigène Maurice Londubat dans l’une des images.

Cambage s’est excusé plus tard auprès de Londubat et a nié avoir fait référence à lui, mais est resté provocant face aux critiques de certains quartiers de son pays natal.

Cela comprenait l’envoi d’un message sur Instagram à ses détracteurs, en écrivant: «Je n’aime pas l’opinion d’un homme blanc sur les questions raciales. Jamais eu. Ne le sera jamais. »

Cambage, qui est née à Londres d’une mère australienne et d’un père nigérian, a maintenant précisé qu’elle participerait aux Jeux de Tokyo pour les Opales australiennes après tout – mais qu’elle avait encore des photos pour elle. «Haineux».

« Pour tous ceux qui se demandent si désespérément quelle est ma décision pour les Opales, je suis, bébé … je suis, » Cambage a crié dans un post sur Instagram Stories.

«Je vais jouer avec mes sœurs avec lesquelles je joue depuis que je suis tout petit et je vais jouer avec tous ces jeunes bruns d’Australie qui me regardent, bébé. Je vais le faire pour vous.

Se lançant dans une tirade classée X à ses critiques, Cambage a poursuivi: «J’ai quelques choses à dire.

«Il y a deux personnes dans ce monde. Il y a les gens qui ont les couilles pour se lever et dire quelque chose et apporter des changements. C’est moi. Je suis né pour ça. Je suis tellement narcissique. Je suis une salope psychopathe.

«Toute la haine que tu me donnes, j’adore ça, ça m’excite, ça me fait aller plus fort. Cela me pousse à en demander plus.

«Le deuxième type de personnes dans ce monde, ce sont les gens qui sont intimidés, effrayés et peu sûrs d’eux, qui se cachent derrière de faux profils et qui parlent de merde parce que vous avez trop peur pour faire quoi que ce soit, trop peur de prendre position.

«Je suis ici en train de parler de ma merde avec ma grande bouche, étant une grosse vieille salope et faisant des changements, bébé.

«Merci pour tous les messages d’amour et de haine. Parce que la haine m’excite et que l’amour me soulève.

Dans un post de suivi, la star du basket l’a remerciée « blanc » haineux pour «Me faire de l’argent.»

« Pour les Blancs qui commentent mes photos, me traitent de raciste parce que j’ai dit que nous avons besoin de diversité, j’espère que vous savez que tous ces commentaires sur mes photos me rapportent de l’argent, » dit l’étoile de 6 pieds 8 pouces.

«Cela fait monter en flèche mes analyses et mes données, et je suis payé pour les publicités. Vous mettez beaucoup de trafic sur ma page et me rapportez de l’argent, alors merci, j’adore ça. «

À la suite de l’explosion initiale de Cambage, l’AOC a déclaré que leur séance photo « aurait dû mieux refléter la riche diversité des athlètes qui représentent l’Australie aux Jeux Olympiques. »

L’organisation a également annoncé des changements à sa constitution, ce qui signifie qu’au moins un athlète aborigène et un athlète de Torres Straight Islander doivent faire partie de sa commission.

En réponse à un commentaire sur Instagram, Cambage a suggéré que cette décision était à l’origine du renversement de sa menace de boycott.

« J’ai fait parler le MONDE ENTIER de quelques histoires IG, » elle a écrit.

«Puis je suis arrivé à une décision avec l’entraîneur-chef, et vu que l’AOC avait vraiment apporté des changements à la constitution, j’ai pensé que je ferais mieux de donner une autre chance aux Jeux olympiques.

Parmi les critiques de Cambage se trouvait la légende australienne du double de tennis Todd Woodbridge, qui a défendu son droit de défendre ce en quoi elle croyait, mais a déclaré qu’elle avait mal agi.

«Ma première pensée était de ne pas faire de cette façon,» a déclaré l’icône du tennis de 50 ans. «Pourquoi faire ainsi? Pourquoi le faire avec la colère et les menaces?

«Vous ne pouvez pas menacer de vous retirer de la représentation de votre pays, vous avez le privilège d’être là et de faire quelque chose de spécial.»

Trois fois All-Star de la WNBA, Cambage détient le record du plus grand total de points en un seul match de la ligue, marquant 53 pour les Dallas Wings contre le New York Liberty en 2018.

Représentant l’Australie, elle a aidé les Opals à remporter la médaille de bronze aux Jeux de Londres en 2012 et a également joué pour l’équipe à Rio en 2016.

Cambage est l’un des visages les plus reconnaissables du jeu féminin et a une ligne de touche en tant que DJ et mannequin de lingerie. Elle a réalisé des séances photo pour le numéro «Body» de Playboy et ESPN.

