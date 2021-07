La star australienne du basket-ball qui a menacé de boycotter les Jeux olympiques et a été impliquée dans des disputes de poids et de course quitte les jeux «terrifiants» de Tokyo

Towering Cambage, qui aurait été impliquée dans une altercation physique et verbale avec un joueur nigérian lors d’une mêlée fermée cette semaine, a admis qu’elle prenait des médicaments quotidiens pour contrôler son anxiété, ajoutant qu’elle est « loin de là où je veux et dois être » avant le début de la pièce maîtresse la semaine prochaine.

Le set-to a forcé l’arrêt de la mêlée et a conduit à un examen par Basketball Australia et le Comité olympique australien du statut de Cambage pour les Jeux olympiques, selon ESPN, qui a également allégué qu’elle avait enfreint les protocoles d’équipe pour sortir à Las Vegas et était impliquée dans un troisième incident.

Au cours d’un mois de mai mouvementé, la reine de la Women’s National Basketball Association aux États-Unis a menacé de ne pas se joindre aux matchs en raison de ce qu’elle percevait comme un manque d’équilibre ethnique dans les photos d’équipe, en utilisant le hashtag « Whitewashed Australia » avant de dire plus tard qu’elle ne s’occuper de« l’opinion d’un homme blanc sur les questions raciales ».

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 𝕷𝖎𝖟 𝕮𝖆𝖒𝖇𝖆𝖌𝖊 (@ecambage)

Le joueur de 29 ans né à Londres a également semblé interpeller un athlète autochtone pour avoir utilisé « Faux bronzage », l’a remerciée « blanc » critiques pour « me faire de l’argent » et se décrit comme une « salope psychopathe ».

« Chaque athlète participant aux Jeux Olympiques devrait être à son apogée mentale et physique », Cambage a déclaré dans un communiqué au sujet de son retrait.

« Ce n’est un secret pour personne que dans le passé, j’ai eu des problèmes de santé mentale et récemment, j’étais vraiment inquiet à l’idée de me diriger vers une » bulle « Jeux olympiques.

« Pas de famille. Pas d’amis. Pas de fans. Pas de système de soutien en dehors de mon équipe. C’est honnêtement terrifiant pour moi.

« Je me connais et je sais que je ne peux pas être la Liz que tout le monde mérite de voir concourir pour les Opals. Pas pour le moment du moins.

« Je dois prendre soin de moi mentalement et physiquement. Cela me brise le cœur d’annoncer que je me retire des Jeux olympiques, mais je pense que c’est mieux pour les Opals et moi-même.

« Je ne leur souhaite que la meilleure des chances à Tokyo et j’espère qu’ils iront de l’avant et remporteront une médaille d’or. »

Les patrons olympiques ont récemment annoncé qu’aucun fan ne serait autorisé à assister aux jeux au milieu d’une augmentation des cas de Covid-19 au Japon.

La quadruple WNBA All-Star Cambage marque en moyenne près de 15 points pour son équipe des As de Las Vegas cette saison.

L’ambassadrice de la ligne de lingerie de la superstar de la pop Rihanna a également étiqueté l’entraîneur du Connecticut Sun Curt Miller a « petit homme blanc » qui lui avait montré « manque de respect » après avoir fait référence à son poids.

Miller a ensuite été condamné à une amende de 10 000 $ et à une suspension d’un match.