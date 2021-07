La star australienne de la triathlète Alexa Leary se bat pour la vie dans un coma artificiel après un accident de vélo d’horreur

Leary a été transférée au Royal Brisbane and Women’s Hospital après l’incident de Pomona.

En plus de subir une fracture de l’omoplate, des côtes, de l’omoplate et du poignet, une blessure grave au genou et un poumon effondré, ses proches ont été informés que le jeune avait subi de graves lésions cérébrales, avec des caillots sanguins également découverts sur son cerveau.

S’adressant à Instagram, sa sœur Maddy a déclaré que les caillots sanguins étaient la plus grande préoccupation et que les médecins s’étaient initialement engagés à les combattre hier.

Hier soir cependant, Maddy a révélé « ils n’ont pas touché les caillots de sang aujourd’hui. Ils ont dit peut-être demain, à la place. »

Leary est un triathlète de compétition en plus d’un entraîneur à F45 Noosa, qui a offert son soutien dans un poste.

« Nous ressentons tous l’effet de la situation d’Alexa et cela nous a secoués. Nous essayons de continuer à vivre normalement, mais sous les sourires, nous sommes plus que brisés », ça a commencé.

« Sa famille est là… prenant chaque instant qu’elle ne décline pas comme une mini victoire.

« Nous devons garder cette famille dans nos pensées et nos prières, ils ont besoin de nous et nous avons besoin de Lex pour s’en sortir.

« Fille Lexi, tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que nous tous et nous savons parfaitement que tu vas conquérir cette montagne. Viens Lexi, nous t’attendons tous. »

Noosa 45 a révélé les blessures de Leary et a révélé qu’elle avait également des caillots de sang dans le cou.

« Sa famille est là, jour après jour, minute par minute, prenant chaque instant où elle ne décline pas comme une mini victoire », ils ont ajouté.

« Ses parents incroyablement généreux et attentionnés, Russell (Big Dog) et Belinda, ses frères, sœurs, petit ami, famille élargie et amis sont tous aux prises avec la situation, en particulier en raison des sévères restrictions de Covid rendant presque impossible d’être avec Lex… déchirant. »

Certaines des personnes répertoriées ont également fait des commentaires, le petit ami d’Alexa, Will O’Dwyer, publiant des photos d’elle et exigeant qu’elle « reste forte ma chérie, je t’aime, tu peux le faire ».

Sur Facebook, Belinda a déclaré que les médecins devaient « prendre le risque » distribuer des anticoagulants pour empêcher les caillots de tuer sa fille.

Frère Max a dit que sa sœur, qui a été décrite ailleurs comme « belle », « pétillant » et « fort », est « un rayon de soleil » et dit que la maison Leary » n’a jamais été aussi froid « .

« Tu as toujours été fort et ce n’est pas juste combien tu as vécu cette année, mais tu dois continuer à te battre … Nous voulons que notre grande sœur revienne », a-t-il plaidé.

Race Pace Coaching a écrit qu’Alexa est « un athlète génial et dur » et comme « Tenace comme ils viennent ».

« Elle aura besoin de chaque once de sa résilience au cours des prochains jours et dans le futur avec une longue période d’hospitalisation semblant inévitable », dit le groupe.