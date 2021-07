La star australienne controversée du basket-ball Cambage fait l’objet d’une enquête pour «altercation» après avoir quitté l’équipe olympique

Citant des problèmes de santé mentale, Cambage, qui a été impliqué dans des disputes raciales et a critiqué un « Australie blanchie à la chaux », s’est retiré des prochains Jeux de Tokyo à la suite d’allégations d’une série d’incidents lors des préparatifs des Opals à Las Vegas.

La première aurait impliqué une confrontation physique et verbale avec des membres de l’équipe nigériane lors d’une mêlée, dans le cadre d’un match qui se jouait à huis clos.

Pour cela, Basketball Australia enquête sur le comportement du joueur de 29 ans, comme l’a confirmé un communiqué lundi.

L’incident impliquant Liz Cambage qui s’est produit lors de la mêlée à huis clos entre les Opales australiennes et le Nigeria fait actuellement l’objet d’une enquête par la division Intégrité de Basketball Australia pour « violation du cadre d’intégrité et du code de conduite », a déclaré BA. – Olgun Uluc (@OlgunUluc) 19 juillet 2021

« Les circonstances entourant l’incident survenu lors de la mêlée entre le Nigeria et l’Australie impliquant Liz Cambage font actuellement l’objet d’une enquête pour violation du cadre d’intégrité et du code de conduite », Ça disait.

« Comme Liz s’est retirée des Jeux Olympiques pour des raisons de santé mentale, nous ne ferons aucun commentaire sur l’état de l’enquête jusqu’à ce que l’affaire soit close. »

Mais il y en aurait eu d’autres, affirment des sources proches du camp des Opales via news.com.au.

Plus précisément, elle aurait été « vu dehors » à Sin City et n’était pas dans l’hôtel de l’équipe pendant « longues périodes ».

Les fracas contre le Nigeria et d’autres problèmes auraient frustré en privé les coéquipiers de Cambage pendant un certain temps, ce qui a suscité des discussions entre les joueurs concernant l’avenir du centre, comme son retrait potentiel de l’équipe.

Mais quelques heures seulement après que l’AOC a confirmé l’enquête sur Cambage, la star du basket-ball de 6 pieds 8 pouces a publié sa déclaration de retrait – qui a eu un « effet drainant » sur le reste des Opals – et l’a expliqué via une vidéo Instagram.

« Hier a été littéralement l’une des décisions les plus difficiles de ma vie », elle a dit.

« Mais ça arrivait. J’ai eu des pannes sur le parking de Whole Foods. Attaques de panique incessantes. Hyperventilation. À l’idée de se retrouver dans l’une des situations les plus stressantes, c’est déjà dans une bulle .

« Sans fans, sans amis. Je n’ai jamais joué sans fans », a-t-elle insisté, tout en admettant que les choses « s’est échauffé dans le match du Nigeria ».

Liz Cambage parle de la décision de se retirer des Jeux olympiques et de l’altercation dans le match du Nigeria sur son IG en ce moment. pic.twitter.com/ceAsE9WymF — Trine (@trine_np) 16 juillet 2021

« Il y a eu une altercation physique et des mots ont été échangés, mais j’entends des choses qui ne sont pas vraies du tout.

« Tout ce qui s’est passé et tout ce qui a été dit est filmé », a-t-elle ajouté, et il est entendu que les deux parties ont une copie de l’accord de Cambage d’origine nigériane avec l’opposition.

Réfutant également les affirmations selon lesquelles elle était sortie à Vegas, la star de la WNBA a protesté : « J’ai été ici [her hotel room] et la seule fois où j’ai quitté cette foutue bulle, c’était pour le match des étoiles. »

En son absence, les Opals ont remporté leur première victoire contre l’équipe américaine à six reprises, remportant six médailles d’or depuis 2010, et ont reçu un regain de confiance en leur permettant de battre l’élite sans leur meilleur joueur et meilleur buteur.

« Ça n’a pas été facile, mais ça montre le caractère de cette équipe », a fait remarquer l’entraîneur d’Opals Sandy Brondello, qui s’envolera maintenant pour Tokyo avec le reste de l’équipe pour commencer leur campagne olympique.