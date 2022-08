La star assiégée de “The Flash” Ezra Miller accusée de cambriolage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur Ezra Miller, qui joue dans “The Flash”, a été accusé de cambriolage dans le Vermont.

La police de l’État du Vermont a déclaré lundi que des agents avaient répondu à un rapport de cambriolage dans la ville de Stamford le 1er mai et avaient découvert que plusieurs bouteilles d’alcool avaient été prises dans une maison alors que les propriétaires étaient absents.

La police a regardé des images de surveillance et interrogé des témoins avant d’inculper Miller.

Selon le rapport de police, Miller a été retrouvé juste avant minuit dimanche et a reçu une citation à comparaître devant la Cour supérieure du Vermont le 26 septembre pour une mise en accusation.

FEDS REARRESTE LE RAPPER FETTY WAP APRÈS UNE MENACE DE MORT ALLÉGUÉE FACETIME

L’accusation de crime de l’acteur est la dernière d’une série de problèmes juridiques et de rapports de comportement erratique. Miller a déjà été arrêté deux fois cette année à Hawaï, dont une fois pour conduite désordonnée et harcèlement dans un bar karaoké, et dans un autre incident pour voies de fait au deuxième degré.

OLIVIA NEWTON-JOHN MORT À 73 ANS

Et les parents de l’activiste amérindien Tokata Iron Eyes, 18 ans, ont déposé une ordonnance de protection contre Miller plus tôt cette année pour des allégations selon lesquelles il aurait soigné leur enfant, ainsi que d’autres comportements inappropriés avec elle depuis qu’elle avait 12 ans. Bien que, Tokata Iron Eyes ait déclaré dans un interview récente que les affirmations étaient fausses.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Miller était apparu dans plusieurs films pour Warner Bros. et DC Films en tant que Flash, et joue maintenant dans le prochain film autonome “The Flash”, qui devrait sortir en juin 2023.

Les représentants de Miller n’ont pas commenté l’accusation de cambriolage du Vermont.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.