La star anglaise Rashford s’en prend au magazine Spectator pour la couverture des partenariats caritatifs

La star du football anglais Marcus Rashford a interpellé le Spectator à propos d’une histoire non encore publiée sur les revenus de ses partenariats caritatifs.

L’attaquant de 23 ans a déclaré que l’hebdomadaire de droite prévoyait de publier un article « sur la façon dont j’ai bénéficié commercialement au cours des 18 derniers mois ».

Dans un fil Twitter, il a défendu ses partenariats et déclaré que ses honoraires contribuent à des causes hors du terrain telles que les initiatives de lutte contre la pauvreté alimentaire.

Il a tweeté: « Je viens d’entendre que Spectator envisage de publier une histoire sur moi demain sur la façon dont j’ai bénéficié commercialement au cours des 18 derniers mois.

« Pour clarifier, je n’ai pas besoin de m’associer à des marques. Je suis partenaire parce que je veux faire progresser le travail que je fais en dehors du terrain et la plupart des honoraires que je recevrais y contribuent.

« L’été dernier, 1,3 million d’enfants ont eu accès à une aide alimentaire, grâce à ma relation avec Burberry, les enfants ont un endroit sûr après l’école où ils seront nourris, suite à l’investissement de novembre, les enfants vulnérables ont des endroits sûrs où aller ces vacances d’été, et en raison à ma relation avec Macmillan 80 000 enfants ont maintenant un livre à eux.

Le hotshot de Manchester United est un éminent militant contre la pauvreté alimentaire et a toujours été une épine dans le pied des ministres du gouvernement, forçant une série de demi-tours sur les repas scolaires gratuits au plus fort de la pandémie de Covid.

Le partenariat de Rashford avec Burberry a permis à l’entreprise de mode de faire un certain nombre de dons à des associations caritatives et à des clubs de jeunes, notamment London Youth et Norbrook Youth Club à Manchester, auxquels il a assisté dans son enfance.

Il est devenu le plus jeune à dépasser le Horaires du dimanche Giving List en collectant 20 millions de livres sterling de dons auprès des supermarchés pour les groupes s’attaquant au problème.

Dans le fil Twitter, il a ajouté : « Ai-je un attrait commercial plus important après les demi-tours ? Je suis sûr. Mais je suis aussi un footballeur international de Manchester United et d’Angleterre. Pourquoi doit-il toujours y avoir un motif ? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement faire ce qu’il faut ?

« En fait, j’aime lire des extraits de The Spectator de temps en temps, mais ce n’est qu’un non-starter. »

Rashford, qui a lui-même reçu des repas scolaires gratuits, a été nommé MBE dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine 2020 retardée.

L’as anglais a récemment été la cible d’abus racistes en ligne après son penalty raté lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie. Des graffitis abusifs ont également été laissés sur une peinture murale de son visage à Withington, Manchester.

Ses coéquipiers des Trois Lions Jadon Sancho et Bukayo Saka ont également raté les tirs au but et ont fait l’objet d’abus ignobles sur les réseaux sociaux.