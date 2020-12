Le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, a été aujourd’hui interdit de conduire pendant neuf mois et condamné à une amende de 82499 £ pour deux infractions de conduite imprudente, y compris un accident après une fête de verrouillage en mars.

L’as d’Angleterre et d’Aston Villa puait l’alcool et bruissait ses mots après avoir labouré son 4×4 dans deux véhicules et un mur le 29 mars.

Les magistrats ont entendu que le jeune homme de 25 ans était instable et portait d’étranges pantoufles lorsqu’il est tombé de l’épave à Dickens Heath, Solihull, West Midlands.

Le milieu de terrain de 130000 £ par semaine a enfreint les règles de verrouillage du coronavirus moins de 24 heures après avoir exhorté les fans à « rester à la maison ». Protégez le NHS. Sauver des vies.’

Grealish, à qui le juge a appris qu’il rapportait 55000 £ par semaine, avait également admis une deuxième accusation de conduite imprudente liée à des allégations selon lesquelles il aurait conduit sans le soin et l’attention nécessaires sur le M42 atteignant des vitesses allant jusqu’à 98 mph, en octobre.

Dans les images de la dashcam, un officier a pu être entendu dire « il a 80 ans » alors que Grealish se dirigeait vers le nord le long de la M42 en direction du terrain d’entraînement d’Aston Villa.

Les images se sont terminées avant que Grealish ne s’arrête près du lieu, quelques secondes après l’activation des sirènes du véhicule de police.

L’as d’Angleterre et d’Aston Villa (vu arriver à la cour aujourd’hui) puait l’alcool et se moquait de ses mots après avoir enfoncé son 4×4 dans deux véhicules et un mur le 29 mars.

La condamnation, le juge de district John Bristow, a déclaré à l’ailier: « L’infraction du 29 mars a été commise six jours après l’annonce du verrouillage national du coronavirus.

«Vous auriez dû être chez vous, vous n’affirmez pas que vous aviez une raison valable de ne pas l’être.

«Vous n’auriez pas dû conduire le 29 mars – c’est une autre caractéristique aggravante.

Il a ajouté: « Les deux infractions ont été commises dans les sept mois d’intervalle, vous avez causé des dommages par votre conduite et vous avez conduit de manière intimidante à des vitesses excessives sur une autoroute. »

Lors de la première infraction en mars, Grealish avait passé la nuit dans l’appartement de l’ancien coéquipier de la Villa Ross McCormack avant de prendre le volant de son véhicule de grande puissance à 8 h 40 le lendemain matin.

CCTV a montré que Grealish faisait marche arrière à grande vitesse dans une camionnette Citroën garée, avant de monter un trottoir, de heurter une Mercedes de 30000 £, puis de s’écraser contre un mur voisin.

Il a ensuite quitté les lieux, laissant derrière lui les véhicules endommagés avant l’arrivée de la police et il a ensuite été inculpé d’une série d’infractions routières.

Grealish, de Barnt Green, Worcs., N’a pas comparu devant les JP le mois dernier parce qu’il s’entraînait avec Villa mais a admis avoir conduit sans le soin et l’attention nécessaires.

Le tribunal a appris qu’il était censé être banni des routes car il avait déjà six points sur son permis suite à une infraction antérieure pour excès de vitesse.

Un peu plus d’une semaine plus tard, Grealish a de nouveau été surpris en train de violer les règles du coronavirus en visitant un restaurant londonien pour célébrer l’anniversaire de son coéquipier Ross Barkley.

Aujourd’hui, il était flanqué d’un agent de sécurité alors qu’il arrivait à Birmingham Magistrates Court vêtu d’un costume noir, d’un pardessus crème et d’un masque noir.

Il est arrivé à pied après que son Range Rover se soit arrêté à l’extérieur du court sans qu’il soit à l’intérieur pour tenter de distraire les photographes et les équipes de tournage en attente.

Le chauffeur est ensuite sorti pour offrir aux médias assemblés une boîte de chocolats Cadbury Milk après que Grealish ait traversé l’entrée principale.

Grealish a été autorisé à s’asseoir sur les bancs du tribunal au lieu du quai traditionnel des accusés, car l’affaire était présentée contre lui.

On lui a demandé de confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse ainsi que ses plaidoyers de culpabilité à deux chefs d’accusation de conduite imprudente.

Des photos ont circulé de Grealish, portant des chaussures bizarres, après l’accident de mars

Une capture vidéo montrant le Range Rover endommagé de Grealish après l’avoir écrasé après une fête de verrouillage

Pour atténuer les deux infractions de conduite imprudente, l’avocat de Grealish, John Dye, a déclaré au juge: « M. Grealish reconnaît que sa conduite à ces deux occasions était très mauvaise.

«Il a profondément honte de ça. Je me lève souvent ici et nous représentons toutes sortes de gens et (ils) parlent de remords, mais c’est quelqu’un qui est vraiment désolé.

« Pas seulement parce que sa réputation est problématique pour lui, mais il est vraiment désolé. Il a réfléchi à la façon dont il a conduit.

Il a ajouté: « Le gros titre est qu’il est profondément désolé, il a profondément honte d’être ici dans ce tribunal – son tribunal d’origine, dans les circonstances dans lesquelles il se trouve. (Il) n’est jamais allé au tribunal auparavant; un homme de bon caractère, 25 ans.