La star anglaise Ellen White prend sa retraite après le triomphe du Championnat d’Europe

attaquant anglais Ellen White a annoncé sa retraite du football.

White, 33 ans, a aidé l’Angleterre à triompher au Championnat d’Europe de cet été et a mis fin lundi à une carrière qui la voit terminer à un but d’égaler le record de Wayne Rooney en tant que meilleure buteuse de tous les temps en Angleterre.

White a marqué 52 buts pour l’Angleterre au cours d’une carrière internationale de 12 ans, qui l’a vue remporter 113 sélections. Elle a également joué pour l’équipe GB aux Jeux olympiques de 2012 et 2020. Au niveau des clubs, elle a joué pour Chelsea, Leeds, Arsenal, Notts County, Birmingham City et Manchester City.

“Cela a été l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais je sais que c’est la bonne décision pour moi”, a déclaré White dans un communiqué. “Cette décision a toujours été celle que j’ai voulu prendre à mes conditions. Et c’est le moment de dire au revoir au football et de regarder la prochaine génération briller

“Cela a été mon plus grand honneur et privilège de jouer à ce jeu. En particulier, jouer pour l’Angleterre a été et sera toujours le plus grand cadeau.”

1️⃣1️⃣3️⃣ majuscules.

5️⃣2️⃣ buts.

1️⃣ Légende anglaise. souhaitant @ellsbells89 le meilleur pour son prochain chapitre, après le #lionnes‘, la meilleure buteuse de tous les temps, a annoncé sa retraite du football. pic.twitter.com/1mlbyOFSnY — Angleterre (@Angleterre) 22 août 2022

La manager de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a rendu hommage à White en déclarant: “Ellen a tant donné pour l’Angleterre et nous sommes tous si fiers d’elle. Je n’ai eu le plaisir de travailler avec elle que l’année dernière, mais son professionnalisme, son rythme de travail et la capacité de finition est de classe mondiale.

“Cet été, elle a fait un travail incroyable pour l’équipe, elle est la joueuse d’équipe parfaite et a aidé les jeunes joueurs à trouver leur chemin dans le football international. Je savais déjà qu’elle était une grande joueuse mais j’ai trouvé une personne encore meilleure. Nous allons elle me manque, mais je comprends parfaitement sa décision de prendre une nouvelle direction.”

White a commencé les six matches de l’Angleterre lors du Championnat d’Europe de cet été, marquant deux fois dans la compétition. “Mes rêves se sont réalisés le 31 juillet, en remportant l’Euro et en devenant champion d’Europe”, a ajouté White. “J’ai eu beaucoup de chance d’avoir joué pour plusieurs équipes au cours de ma carrière. Ce fut un immense honneur d’avoir représenté certains des plus grands clubs d’Angleterre et d’avoir porté le maillot et créé des souvenirs incroyables.

“Merci à tous les clubs qui m’ont donné l’opportunité de faire partie de votre club de football.”

La carrière de White en Angleterre l’a vue terminer à la troisième place de la Coupe du monde féminine 2015 et elle a aidé les Lionnes à se qualifier pour leur demi-finale en 2019. Au niveau des clubs, elle a remporté trois coupes FA et deux titres WSL pendant son passage à Arsenal.

La baronne Sue Campbell, directrice du football féminin de la FA, a ajouté: “Ellen White restera longtemps dans les mémoires comme un modèle à suivre pour les autres. Il ne s’agit pas seulement de ses 52 buts et performances record sur le terrain, mais des normes qu’elle ensemble et la façon dont elle se conduit.

“Véritable leader des femmes, elle n’a jamais été à propos d’Ellen White – même lorsqu’elle marquait des buts cruciaux ou donnait tout ce qu’elle avait, c’était toujours l’équipe en premier. C’est une légende du jeu moderne.”