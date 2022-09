Alessia Russo réfléchit un instant puis a deux mots pour décrire la vie depuis qu’elle a aidé l’Angleterre à remporter l’Euro 2022 avec une victoire 2-1 contre l’Allemagne en finale à Wembley en juillet : “C’est fou !”

Russo et ses coéquipiers tels qu’Ella Toone, Leah Williamson et Chloe Kelly sont devenus des noms familiers pendant le tournoi, qui s’est terminé avec les femmes anglaises remportant leur premier trophée et remportant le premier succès de football du pays depuis le triomphe de la Coupe du monde masculine en 1966. Russo a eu ses bottes placés aux côtés des Joyaux de la Couronne dans la Tour de Londres pour célébrer le succès des Lionnes et l’équipe de Sarina Wiegman ont tous été invités à Disneyland Paris en récompense pour avoir remporté l’Euro 2022 et avoir eu un tel impact sur le paysage sportif. Mais ce week-end, lorsque la Super League féminine (WSL) reviendra, elle reprendra ses activités et avec elle viendra une mesure à quel point les héroïsmes de l’été ont stimulé le jeu féminin en Angleterre.

Le Manchester United de Russo devait disputer le match d’ouverture de la saison WSL contre Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium le week-end dernier, avant que tout le football anglais ne soit interrompu en raison du décès de la reine Elizabeth II. Arsenal a confirmé que son derby du nord de Londres contre les Spurs le 24 septembre se jouera aux Emirats, avec plus de 40 000 billets déjà vendus pour le match afin d’assurer un nouveau record de fréquentation pour un match de la WSL.

Le jeu se développe à un rythme rapide – plus de 85 000 fans regarderont l’Angleterre affronter les champions du monde, les États-Unis, à Wembley le 7 octobre – et Russo veut maintenant voir le jeu du club bénéficier de l’effet de l’Euro 2022.

“Les dernières semaines ont été assez folles”, a déclaré Russo à ESPN. “L’été a été un moment décisif pour le football féminin et il y a maintenant des choses qui ont définitivement changé dans nos vies – nous sommes de plus en plus reconnus et cela fait partie de la croissance du football féminin.

“Cela fait partie du travail maintenant et j’espère que le jeu se développera encore plus. C’est une période passionnante. Nous espérons voir les foules devenir de plus en plus grandes, après l’été et avec le talent à l’affiche, nous espérons que beaucoup plus de fans sont intéressés assez pour venir nous soutenir au niveau du club.

“Nous le voulons de plus en plus et quand nous arrivons à une scène comme Wembley et que nous la remplissons, défilant le [Euro 2022] trophée devant les fans contre les États-Unis le mois prochain, nous voulons simplement en faire l’expérience de plus en plus.

“Nous avons le Spurs Stadium, puis Old Trafford plus tard dans la saison [vs. Aston Villa, Dec. 4]. Il y aura beaucoup d’autres matchs sur le terrain masculin, donc nous voulons faire des performances et nous assurer que les fans reviennent.”

Russo a sans doute été la première star de l’Euro 2022 grâce au but talonné qu’il a marqué lors de la victoire 4-0 en demi-finale contre la Suède, qui l’a projetée, ainsi que le tournoi lui-même, à un public mondial. L’audace de l’objectif de Russo et son importance se sont combinées pour rendre les clips vidéo du moment viraux sur les réseaux sociaux.

“Je ne savais pas que le ballon avait traversé les jambes du gardien jusqu’à ce que je le revoie parce que je ne l’ai même pas vu entrer”, a déclaré Russo. “Je me suis juste retourné et tout le monde faisait la fête – c’était un coup, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il entre. J’ai eu quelques ex-joueurs et joueurs actuels qui sont entrés en contact [on social media]. Abby Wambach a tweeté et j’adorais regarder Abby Wambach, donc c’était spécial. Sam Kerr aussi, et elle est l’une des meilleures attaquantes du monde. Alors oui, c’était charmant.

“Depuis que j’ai terminé le tournoi, j’ai vu beaucoup de mèmes à ce sujet et tout ça. C’est formidable de voir le football féminin attirer autant l’attention des médias et j’espère que cela inspirera les jeunes filles à sortir et à jouer. Je pense que peut-être l’arrière- talon pourrait en avoir conquis quelques-unes. Nous sommes des modèles, mais en même temps, je suis juste une fille normale et mais si je peux inspirer plus de jeunes filles à sortir et à s’impliquer dans le football, alors c’est mon travail .”

Les ventes de billets pour les matchs de la WSL et le match amical contre les États-Unis le mois prochain sont un indicateur positif de la croissance et de l’expansion du football féminin et la victoire 10-0 des éliminatoires de la Coupe du monde cette semaine contre le Luxembourg à Stoke a été regardée par plus de 24 000 fans. Mais le test décisif viendra avec la WSL et si la saison continuera à voir une augmentation de l’intérêt et de la fréquentation.

“Je l’espère”, a déclaré Russo. “J’espère que l’Euro 2022 nous stimulera pour cette saison et les saisons à venir. J’espère que nous avons beaucoup plus de fans de football féminin et qu’ils viendront nous soutenir. Donc, pas seulement pour le pays, mais aussi pour les clubs.

“Je pense que tout le mois a été vraiment spécial, remplissant les stades du premier jour du tournoi jusqu’à la toute fin. Nous espérons juste que cela pourra maintenant continuer dans notre ligue avec la WSL et le football féminin dans le monde entier.”