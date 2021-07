La star américaine du softball, Cat Osterman, domine le match d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Cela fait près de 13 ans que les États-Unis n’ont pas disputé de match de softball aux Jeux olympiques, 13 ans qu’une défaite dévastatrice contre le Japon a privé les Américains de leur quatrième médaille d’or consécutive dans un sport qu’ils ont longtemps dominé.

Depuis ce triste jour des Jeux olympiques de Pékin en 2008, il n’y a rien eu d’autre que, eh bien, rien, car le softball a été exclu des Jeux olympiques dans une erreur colossale par le Comité international olympique suprêmement déconnecté et les Jeux se sont poursuivis sans lui.

Mais lorsque Tokyo a remporté les Jeux olympiques de 2020, cela a ramené le softball tout de suite, et mercredi après-midi au stade de baseball de Fukushima Azuma, les Américains étaient de retour avec lui, battant l’Italie, 2-0, derrière le lancer à un coup de 38 ans. la superstar Cat Osterman, qui est sortie de sa retraite pour une autre chance aux Jeux olympiques.

Osterman, qui a remporté une médaille d’or en 2004 et une d’argent en 2008 avec l’équipe des États-Unis, a lancé six manches stellaires, en retirant neuf sur des prises alors qu’il n’a affronté que trois frappeurs au-dessus du minimum. Son collègue vétéran lanceuse exceptionnelle Monica Abbott, 35 ans, membre de l’équipe olympique de 2008, est entrée en septième et a retiré le côté pour compléter la victoire par blanchissage.

À juste titre, le single de Michelle Moultrie a conduit Valerie Arioto pour la première course aux États-Unis. Moultrie et Arioto sont membres de l’équipe nationale de softball des États-Unis depuis 10 ans, se mettant corps et âme dans l’équipe même lorsqu’il n’y avait aucune garantie qu’ils assisteraient un jour à d’autres Jeux Olympiques.

Le match s’est joué dans un stade vide et caverneux de 30 000 places, préfigurant le look malheureux de ces Jeux olympiques pandémiques dans lesquels les spectateurs ne sont pas autorisés.

Mais le site était symbolique. Fukushima a été choisi pour accueillir les deux premiers tours du tournoi de softball et un match de baseball afin d’honorer le rétablissement de la région après la catastrophe nucléaire de mars 2011, causée par un tremblement de terre et un tsunami dévastateurs.

Plus tôt dans le stade, l’hôte Japon a battu l’Australie, 8-1, pour lancer les Jeux olympiques à leur début officieux plus de deux jours avant la cérémonie d’ouverture.

Les deux premiers jeux de ces Jeux olympiques étaient un hommage approprié à la persévérance des joueurs de softball et à leur sport, un produit télévisé extrêmement populaire qui a reçu un accord si brut du CIO mais qui avait toujours la patience et la volonté de revenir éventuellement.

Voulant se débarrasser du baseball parce qu’il était chargé de stéroïdes et ne serait jamais en mesure d’envoyer ses meilleurs joueurs aux Jeux olympiques d’été, le CIO a procédé à un vote secret en 2005 et a également éliminé le softball.

La décision était ridicule ; pendant des années, le CIO s’était efforcé d’introduire davantage de sports féminins pour réduire l’écart entre les sexes dans la participation aux Jeux – puis il a éliminé un sport féminin.

On a toujours pensé que certains membres de l’organisation eurocentrique, le club des vieux par excellence, ne connaissaient pas la différence entre le baseball et le softball et finissaient par se débarrasser des deux.

Grâce à l’amour du Japon pour les deux sports, ils auront à nouveau leur journée aux Jeux Olympiques. Malheureusement, cela pourrait être éphémère; Paris ne devrait pas inclure le softball et le baseball en 2024.

Mais, quatre ans plus tard, l’hôte de 2028, Los Angeles, le fera probablement, garantissant que le voyage olympique inhabituel du softball et du baseball se poursuivra.