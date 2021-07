La star américaine du BMX Connor Fields sort des soins intensifs après avoir subi une hémorragie cérébrale dans un horrible accident aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (VIDEO)

Fields, 28 ans, était le grand favori pour conserver l’or cinq ans après avoir remporté la victoire à Rio de Janeiro, mais ces espoirs ont été anéantis lorsque le Texan a été impliqué dans un grave accident au début de la course de vendredi.

Le coureur s’est empêtré dans un groupe bondé de coureurs, dont la force l’a envoyé survoler son guidon et face la première dans l’asphalte, où il a rapidement été rejoint par deux autres coureurs qui ont également été pris dans l’accident.

Fields était initialement allongé immobile sur la piste après l’accident, et d’autres inquiétudes ont été soulevées lorsqu’il a été retiré du site de l’accident sur une civière tout en étant équipé d’une minerve.

Il a depuis été confirmé que Fields avait subi une litanie de blessures dans l’écrasement, notamment des côtes cassées et un poumon contusionné – mais l’effet le plus préoccupant de l’accident a été révélé plus tard comme un saignement au cerveau.

« Les médecins ont signalé que Fields avait subi une hémorragie cérébrale sur le site« , a annoncé USA Cycling dans un communiqué.

« Après une nuit aux soins intensifs, les médecins ont le plaisir d’annoncer qu’il n’y a eu aucun saignement supplémentaire et qu’aucune nouvelle blessure n’a été trouvée.« , ont-ils ajouté.

Les médecins ont également déclaré qu’ils se sentaient à l’aise de libérer Fields des soins intensifs après avoir trouvé aucune autre preuve de saignements supplémentaires sur son cerveau.

« Il y a un peu de liquide dans son cerveau mais il n’a pas augmenté depuis 24 heures, alors ils se sentent bien. Jusqu’à présent, les résultats semblent plutôt positifs« , a déclaré le père de Fields, Mike, à USA Today.

« Cognitivement, il va bien. Il sait où il est. Il connaît son anniversaire. Il reconnaît les gens. »

Niek Kimmann, de l’équipe néerlandaise, était le vainqueur ultime de la finale de samedi, et le Néerlandais a rendu hommage à Fields après avoir remporté l’or.

« Je n’ai pas vu le crash, mais j’espère qu’il va bien, » il a dit. « Il a été un excellent ambassadeur du sport. C’est triste qu’il n’ait pas pu défendre sa médaille d’or. »