La star américaine du basket Brittney Griner de retour chez elle après l’échange de prisonniers russes

La star américaine du basket Brittney Griner est arrivée vendredi matin aux Etats-Unis après avoir été libérée d’une prison russe en échange d’un trafiquant d’armes connu sous le nom de “Marchand de la mort”.

Griner, 32 ans, qui a été arrêtée en Russie en février pour trafic de drogue, a été vue par un journaliste de l’AFP marchant sur une piste après l’atterrissage de son avion à San Antonio, au Texas.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré à NBC que Griner était “de très bonne humeur lorsqu’elle est descendue de l’avion et semblait manifestement en bonne santé”.

Griner sera maintenant emmenée dans une installation militaire voisine pour s’assurer qu’elle a “tout l’accès dont elle a besoin aux agents de santé juste pour s’assurer qu’elle va bien”, a déclaré Kirby.

Griner a été échangé jeudi à Abou Dhabi contre Viktor Bout, un ressortissant russe de 55 ans qui purgeait une peine de 25 ans dans une prison américaine.

Dans des images diffusées par les médias d’État russes, Griner, dépouillée de ses dreadlocks caractéristiques, et un Bout détendu et animé se sont croisés sur le tarmac de l’aéroport et se sont dirigés vers les avions qui les ramèneraient chez eux.

Poutine dit que des “compromis” ont été trouvés

Griner, double médaillée d’or olympique, championne de la WNBA et pionnière LGBTQ, a été arrêtée dans un aéroport de Moscou sur fond de montée des tensions autour de l’Ukraine.

Elle a été accusée de possession de cartouches de vapotage contenant une petite quantité d’huile de cannabis et condamnée en août à neuf ans de prison.

Bout, qui a été accusé d’avoir armé des rebelles dans certains des conflits les plus sanglants du monde, a été détenu lors d’une opération d’infiltration américaine en Thaïlande en 2008, extradé vers les États-Unis et condamné en 2012 à 25 ans de prison.

Alors que la famille et les amis de Griner célébraient sa libération, un autre Américain détenu en Russie, l’ancien marine américain Paul Whelan, détenu depuis 2018 et accusé d’espionnage, ne faisait pas partie de l’échange de jeudi.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que d’autres échanges de prisonniers avec Washington étaient possibles.

Poutine a déclaré aux journalistes :

C’est le résultat de négociations et de la recherche de compromis. Dans ce cas, des compromis ont été trouvés et nous ne refusons pas de poursuivre ce travail à l’avenir.

“Joie et soulagement”

Le président Joe Biden a annoncé jeudi la libération de Griner, accompagnée de sa femme, Cherelle Griner.

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a déclaré qu’il y avait une “vague collective de joie et de soulagement” dans la ligue professionnelle féminine où Griner est une star depuis une décennie avec le Phoenix Mercury.

Biden a remercié les Émirats arabes unis d’avoir aidé à “faciliter” la libération de Griner et les Émirats arabes unis ont publié une déclaration conjointe avec l’Arabie saoudite affirmant que c’était le résultat des “efforts de médiation” des dirigeants des deux pays arabes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a cependant déclaré que “les seuls pays qui ont négocié cet accord étaient les États-Unis et la Russie”.

Au moment de son arrestation, Griner jouait pour une équipe professionnelle en Russie, comme le font un certain nombre de joueuses de la WNBA pendant l’intersaison.

Elle a plaidé coupable aux accusations portées contre elle, mais a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi ou d’utiliser la substance interdite en Russie.

Griner a témoigné qu’elle avait la permission d’un médecin américain d’utiliser du cannabis médical pour soulager la douleur de ses nombreuses blessures.

L’utilisation de la marijuana médicale n’est pas autorisée en Russie.

“Aussi vigilants que possible”

Le film de 2005 “Lord of War” avec Nicolas Cage était basé en partie sur le trafic d’armes de Bout, et il a fait l’objet de plusieurs livres et émissions de télévision.

S’exprimant sur MSNBC vendredi matin, Kirby a reconnu qu’il craignait que Bout ne reprenne ses activités criminelles.

Kirby a dit :

Nous allons nous assurer maintenant qu’il est un homme libre que nous nous occupons de nos intérêts de sécurité nationale et que nous sommes aussi vigilants que possible.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré au journal Izvestia que les liens avec Washington “continuent d’être dans un triste état”.

S’adressant à la chaîne publique RT vendredi, Bout a déclaré que les pays occidentaux cherchaient à “détruire” et à “diviser” la Russie.

“L’Occident pense qu’ils ne nous ont pas achevés en 1990, lorsque l’Union soviétique a commencé à se désintégrer”, a-t-il déclaré.