La star américaine du basket-ball Brittney Griner comparaît devant un tribunal russe avant le procès du 1er juillet

Enchaînée et semblant méfiante, la star de la WNBA Brittney Griner a été condamnée lundi à être jugée par un tribunal près de Moscou pour possession de cannabis, environ 4 mois et demi après son arrestation dans un aéroport alors qu’elle revenait jouer pour une équipe russe.

Le centre Phoenix Mercury et double médaillée d’or olympique américaine a également été condamnée à rester en détention pendant la durée de son procès pénal, qui devait commencer vendredi. Griner pourrait faire face à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable de transport à grande échelle de drogue. Moins d’un pour cent des accusés dans les affaires pénales russes sont acquittés et, contrairement aux États-Unis, les acquittements peuvent être annulés.

Lors de l’audience préliminaire à huis clos de lundi devant le tribunal de Khimki, dans la banlieue de Moscou, la détention de Griner a été prolongée de six mois supplémentaires, jusqu’au 20 décembre. Des photos obtenues par l’Associated Press montrent l’homme de 31 ans menotté et regardant droit devant lui. , contrairement à une précédente comparution devant le tribunal où elle gardait la tête baissée et couverte d’une cagoule.

Elle a refusé de répondre aux questions des journalistes en anglais alors qu’elle était conduite à travers le palais de justice, selon une vidéo diffusée dans les médias russes.

Sa détention et son procès arrivent à un point extraordinairement bas dans les relations Moscou-Washington. Elle a été arrêtée à l’aéroport international Sheremetyevo moins d’une semaine avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine, ce qui a aggravé les tensions déjà élevées avec des sanctions radicales des États-Unis et la dénonciation par la Russie des livraisons d’armes américaines à l’Ukraine.

Au milieu des tensions, les partisans de Griner avaient fait profil bas dans l’espoir d’une résolution tranquille, jusqu’en mai, lorsque le département d’État l’a reclassée comme détenue à tort et a transféré la surveillance de son cas à son envoyé présidentiel spécial pour les affaires d’otages – en fait le chef du gouvernement américain. négociateur.

L’épouse de Griner, Cherelle, a exhorté le président Joe Biden en mai à obtenir sa libération, la qualifiant de “pion politique”.

“C’était bien de la voir sur certaines de ces images, mais c’est difficile. Chaque fois, c’est un rappel que leur coéquipière, leur amie, est emprisonnée à tort dans un autre pays”, a déclaré lundi l’entraîneure de Phoenix Mercury, Vanessa Nygaard. “C’est dur pour notre équipe. C’est bon de la voir. Vous voyez comment elle va? Je ne sais pas si elle va bien.

“Au moins, nous pourrons voir une image d’elle. Espérons qu’avec ce procès qui se déroule rapidement, certaines choses changeront et que le président Biden prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle rentre à la maison.”

Echange de prisonniers ?

Les partisans de Griner ont encouragé un échange de prisonniers comme celui d’avril qui a ramené à la maison le vétéran de la Marine Trevor Reed en échange d’un pilote russe reconnu coupable de complot de trafic de drogue.

Les médias russes ont émis à plusieurs reprises des spéculations selon lesquelles elle pourrait être échangée contre le marchand d’armes russe Viktor Bout, surnommé “le marchand de la mort”, qui purge une peine de 25 ans pour complot en vue de tuer des citoyens américains et aide à une organisation terroriste .

La Russie s’agite depuis des années pour la libération de Bout. Mais la divergence entre le cas de Griner – elle aurait été retrouvée en possession de cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis – et les transactions mondiales de Bout en matière d’armes mortelles pourrait rendre un tel échange désagréable aux États-Unis.

D’autres ont suggéré qu’elle pourrait être échangée en tandem avec Paul Whelan, un ancien directeur de la marine et de la sécurité purgeant une peine de 16 ans sur une condamnation pour espionnage que les États-Unis ont décrite à plusieurs reprises comme un coup monté.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a demandé dimanche sur CNN si un échange conjoint de Griner et Whelan contre Bout était envisagé, a éludé la question.

“En règle générale, je n’ai pas de priorité plus élevée que de m’assurer que les Américains détenus illégalement d’une manière ou d’une autre dans le monde rentrent chez eux”, a-t-il déclaré. Mais “je ne peux pas commenter en détail ce que nous faisons, sauf pour dire que c’est une priorité absolue.”