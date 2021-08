La star américaine des Pickers, Danielle Colby, revient dans l’Iowa pour deux semaines de tournage après le limogeage de Frank Fritz

La star d’AMERICAN Pickers, Danielle Colby, est revenue dans l’Iowa pour environ deux semaines de tournage après le limogeage de Frank Fritz.

Danielle, 45 ans, a révélé qu’elle avait « débarqué dans l’Iowa » dans un long et inspirant Publication Instagram.

Danielle a taquiné les «photos des coulisses» du tournage

Elle a écrit : « Alors que je calme mes os dans un bain chaud, me préparant pour ma journée bien remplie, je pense à ma relation avec cette terre et le Grand Mississippi.

« J’ai beaucoup de réflexions sur ce sujet ces derniers temps. »

Le Cueilleurs américains la star taquinée et « à l’intérieur du scoop » et « des photos dans les coulisses » de ses aventures de deux semaines travaillant sur la route avec l’émission History sur elle Patréon.

La star de la télévision a ajouté: « Passez un beau dimanche et rappelez-vous que vous ne pouvez être que là où vous êtes. »

PORTO RICO

La personnalité de la télévision est actuellement basée à Porto Rico.

Selon History Channel, Danielle aidait à la reconstruction de l’île tout en consacrant son temps aux orphelinats et aux refuges pour animaux.

Bien que Danielle ait été répertoriée comme membre de la distribution sur le site Web de l’émission, elle n’est pas apparu dans la série alors que les téléspectateurs pensaient qu’elle avait quitté la série.

‘COMME UN FRÈRE’

Franc Fritz, 57 ans, aussi n’est pas apparu sur American Pickers ces dernières saisons en raison de la chirurgie du dos épuisante, ce qui lui a laissé environ 185 points de suture et deux tiges dans sa colonne vertébrale.

Récemment, Mike Loup, 57 ans, a confirmé la sortie de Frank du spectacle sur les réseaux sociaux.

Il a légendé une photo du casting: « Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi.

« Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, a connu des hauts et des bas, des bénédictions et des défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. »

Mike a conclu: « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. »

» FRANK VA ME MANQUER «

Les fans ont choisi leur camp entre Frank et Mike en raison de leur querelle en cours, alors que les téléspectateurs ont menacé d’arrêter de regarder Cueilleurs américains.

Frank a parlé au Sun de son côté de la querelle avec Mike.





Il a déclaré : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est juste comme ça.

Frank a ajouté : « C’est bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et qu’il y avait Steven Tyler et qu’il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un de l’émission.

« Ce n’est pas un problème avec moi, peut-être qu’il a un problème. »

