La star américaine des échecs “a probablement triché plus de 100 fois” – enquête

Une enquête a allégué que le grand maître américain Hans Niemann s’était livré à une tricherie généralisée

Un rapport de 72 pages publié par Chess.com a allégué que le grand maître américain Hans Niemann avait triché dans des dizaines de parties, et bien plus que ce qui avait été rapporté auparavant.

Niemann a été au centre d’une tempête médiatique il y a deux semaines lorsque le meilleur joueur du monde, le Norvégien Magnus Carlsen, a démissionné d’un match en ligne contre l’adolescent américain après avoir fait un seul geste.

Carlsen a ensuite publié une déclaration via les médias sociaux dans laquelle il a noté ses soupçons à l’égard de la récente pièce de Niemann au milieu de ce qu’il prétendait être une augmentation presque impossible de ses capacités sur l’échiquier, et a laissé entendre qu’il croyait que Niemann s’engageait dans une campagne sophistiquée de fraude.

Niemann a admis avoir triché à deux reprises il y a plusieurs années, mais le rapport de Chess.com suggère qu’il “a probablement reçu une aide illégale dans plus de 100 jeux en ligne” – aussi récemment qu’en 2020 et dont certains dans lesquels des prix étaient en jeu.

“En dehors de son jeu en ligne, Hans est le meilleur joueur qui progresse le plus rapidement en classique [over-the-board] les échecs dans l’histoire moderne», indique le rapport, partagé par le Wall Street Journal.

“En ce qui concerne uniquement le classement, Hans devrait être classé parmi les membres de ce groupe de meilleurs jeunes joueurs. Si nous ne doutons pas que Hans soit un joueur talentueux, nous notons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires.”

L’enquête a été menée à l’aide d’une technologie qui compare les mouvements d’un joueur à ceux recommandés par les moteurs d’échecs et compare les mouvements passés d’un joueur dans des situations similaires à ceux joués dans un jeu particulier. Il peut également mesurer l’activité sur le navigateur Web d’un joueur pendant les jeux en ligne.

Il a également été noté que «douzaines” de grands maîtres avaient été surpris en train de tricher en jouant sur Chess.com, y compris plusieurs des 100 meilleurs joueurs mondiaux actuels, mais ont ajouté que chacun avait avoué lorsque les allégations leur avaient été portées.

Les conclusions du rapport semblent faire écho aux récentes allégations de Carlsen contre Niemann.

“Lorsque Niemann a été invité à la dernière minute à la Sinquefield Cup 2022, j’ai fortement envisagé de me retirer avant l’événement.», a écrit Carlsen dans sa récente déclaration.

“J’ai finalement choisi de jouer. Je crois que Niemann a triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a publiquement admis.

“Ses progrès excessifs ont été inhabituels, et tout au long de notre match dans la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ou même qu’il ne se concentrait pas entièrement sur le jeu dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je ne faisais que pense qu’une poignée de joueurs peuvent le faire. Ce jeu a contribué à changer ma perspective.”

Niemann, cependant, a sévèrement rejeté de telles allégations.

“J’ai triché sur des parties aléatoires sur Chess.com“, a déclaré Niemann.

“J’ai été confronté. J’ai avoué. Et c’est la plus grosse erreur de ma vie. Et j’ai complètement honte. Je le dis au monde parce que je ne veux pas de fausses déclarations et je ne veux pas de rumeurs. Je n’ai jamais triché dans un jeu over-the-board. Et à part quand j’avais 12 ans, je n’ai jamais triché dans un tournoi avec des prix en argent.”

La FIDE, l’organisme qui régit le monde des échecs, a annoncé la semaine dernière qu’elle mènerait ses propres enquêtes sur les allégations portées contre Niemann.

“L’objectif de l’enquête serait double : vérifier les affirmations du champion du monde de tricherie présumée par Niemann et l’auto-déclaration de Niemann concernant la tricherie en ligne“, a déclaré la FIDE.

“Le panel garantira une décision équitable, protégeant les droits des deux parties pendant l’enquête.”