La star américaine de The Office, Jenna Fischer, révèle un diagnostic de cancer

« Si j’avais attendu six mois de plus, les choses auraient pu être bien pires », écrit-elle.

Mieux connue pour son rôle de réceptionniste Pam Beesly dans la version américaine de The Office, Jenna a déclaré qu’elle était « maintenant sans cancer » après une opération chirurgicale et plusieurs séries de chimiothérapie et de radiothérapie.

Jenna, qui héberge également le podcast Office Ladies, a joué Pam dans la série de faux documentaires entre 2005 et 2013 aux côtés de Steve Carrell, qui incarne le directeur régional Michael Scott.

La série très mémorable, basée sur une série de la BBC du même nom écrite par et mettant en vedette Ricky Gervais, est l’une des émissions les plus regardées sur Netflix et se classe à plusieurs reprises parmi les sitcoms américaines les plus populaires.