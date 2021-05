Il y a un mot que Christian Pulisic cherche instinctivement lorsqu’il envisage la finale de la FA Cup de samedi: la rédemption.

Chelsea contestera la pièce maîtresse de Wembley contre Leicester City – diffusez en direct sur ESPN, le 15 mai, 12 h 30 HE, ESPN + – un peu plus de neuf mois après avoir perdu la finale reportée de la saison dernière contre Arsenal, un match dans lequel Pulisic a marqué, s’est blessé et s’est terminé par une médaille de finaliste alors que les Gunners ont gagné 2-1.

« J’ai regardé un peu de [that final again], oui », raconte-t-il à ESPN dans cette interview exclusive.« C’était un match où nous avons évidemment commencé fort, nous avons pu prendre de l’avance mais malheureusement ce n’était pas notre journée au final.

« De toute évidence, la blessure a été très difficile pour moi. Mais je me sens bien. Je suis impatient d’obtenir un peu de rachat et de gagner cette année. »

– Diffusion en direct de la finale de la FA Cup: Chelsea vs Leicester, samedi, 12h30 HE, ESPN +

– Pulisic rejette le discours de sortie de Chelsea: « Je suis heureux »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Aller plus loin et gagner la compétition représenterait un moment décisif dans la carrière de l’international américain, devenant seulement le troisième Américain de l’ère moderne après Carli Lloyd (Manchester City, 2017) et Tim Howard (Manchester United, 2004) à remporter le titre mondial. la plus ancienne compétition de coupe de clubs, qui a été disputée pour la première fois en 1872. (Il faut remonter à 1873 pour le tout premier Américain: Julian Sturgis, un poète et romancier qui a remporté le trophée lorsque le club amateur du Wanderers FC a battu l’Université d’Oxford 2-0.) aiderait également à fournir une conclusion positive à une campagne difficile comportant plus que la quantité habituelle de turbulences, même à Stamford Bridge, et une pour Pulisic avec des racines remontant à la finale de la saison dernière.

Pulisic avait mis Chelsea en tête avec un but intelligemment pris avant de subir une douloureuse blessure aux ischio-jambiers alors qu’il se dirigeait vers la surface de réparation d’Arsenal à la recherche d’un autre. Son cri de douleur était là pour que tout le monde l’entende, mais il a continué sur quelques enjambées avant d’essayer en vain de tirer.

« Je savais à peu près que j’avais fait mes ischio-jambiers pendant que je courais, mais j’ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de faire un tir. En fin de compte, je ne pouvais tout simplement pas le faire physiquement », a-t-il expliqué. « C’était un gros match, donc je devais tout donner. »

Pulisic était en excellente forme avant la finale de la coupe de samedi, avec un but et une aide contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, aidant les Bleus à terminer la saison en force. JUSTIN TALLIS / POOL / AFP via Getty Images

Pulisic a été emporté et bien que ce moment ait marqué la fin de sa finale, ce n’était que le début de ses problèmes. Le match de la saison dernière avait été déplacé au 1er août en raison de retards dus à la première vague du coronavirus à travers le Royaume-Uni. Une pause estivale condensée a suivi, mais Pulisic s’est vu refuser la pause même plus courte que ses coéquipiers ont eue.

« Je faisais de la rééducation tout le temps. J’ai pu m’absenter pendant quelques jours, mais ce fut un revirement rapide parce que la saison a été un peu retardée », a-t-il déclaré.

La saison 2020-21 a commencé le 12 septembre, mais il a fallu près d’un mois avant que Pulisic ne fasse sa première apparition de la campagne, l’entraîneur-chef Frank Lampard admettant que le club recherchait toujours le bon régime d’entraînement pour s’assurer que l’ailier pourrait être disponible. sur une base cohérente.

Les rapports médicaux autour de Pulisic étaient souvent mitigés pendant cette période. L’attaquant n’avait pas subi de nouvelle blessure, mais il a ressenti une tension musculaire à plus d’une occasion, les médecins lui indiquant qu’il risquait d’aggraver le problème initial des ischio-jambiers. L’homme lui-même admet qu’il poussait trop fort.

2 Liés

« Je me battais. Je voulais être prêt le plus tôt possible en début de saison », a-t-il déclaré. « Je voulais y aller tout de suite. Avec le recul, je suppose que j’aurais pu prendre un peu plus de temps mais c’est juste le genre d’attitude que j’ai toujours: je veux jouer.

« Je veux toujours me mettre dans une position où je suis en forme et prêt à participer à chaque match. »

Cette bataille a pris une dimension différente lorsque Lampard a été limogé en janvier, Chelsea languissant à la neuvième place de la Premier League. Dans les 24 heures, Thomas Tuchel est arrivé avec un contrat de 18 mois pour devenir le 13e directeur permanent du club depuis que le propriétaire Roman Abramovich a acquis les Blues en 2003.

Pulisic semblait avoir quelque chose d’un avantage étant donné qu’il a travaillé sous Tuchel à l’adolescence, remportant le DFB-Pokal ensemble en 2016. Il était un remplaçant inutilisé alors que Dortmund battait le Bayern Munich aux tirs au but, mais Pulisic avait déjà indiqué son potentiel: en avril, cela année, il a marqué son premier but en Bundesliga lors d’une victoire 3-0 contre Hambourg, devenant ainsi le quatrième plus jeune buteur (âgé de 17 ans et 212 jours) de l’histoire de la compétition.

Pulisic a marqué le premier but de la finale de la FA Cup l’an dernier, seulement pour subir une blessure aux ischio-jambiers qui se répercuterait sur la saison 2020-21. ADAM DAVY / POOL / AFP via Getty Images

Tuchel a quitté Dortmund un an plus tard et a passé deux ans à la tête du Paris Saint-Germain avant de retrouver Pulisic, qui a rejoint Chelsea en 2019 pour 57,6 millions de livres sterling.

« Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises, beaucoup d’expériences que j’ai tirées de cette époque, donc je pense qu’il est venu et a probablement vu un joueur très différent, avec un peu de chance, beaucoup amélioré », a déclaré Pulisic.

« J’ai travaillé sur tout. Physiquement, j’ai grandi, je suis un peu plus fort. Je travaille beaucoup dessus et dans l’ensemble, la prise de décision, l’attaque, tout – finir, passer – tout le des compétences qui m’aident à dribbler mes adversaires et des choses comme ça.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers moments forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

« De toute évidence, c’est bien que [Tuchel] me connaît d’avance. [But] Je ne dirais pas que c’était un énorme avantage. «

Si quoi que ce soit, Pulisic devait à nouveau faire ses preuves. Tuchel a été en charge de 26 matchs, Pulisic en commençant 11. Dans une rare démonstration d’émotion verbale, il a admis se sentir « très frustré » d’avoir été abandonné pour la demi-finale de la Ligue des champions, match retour contre le Real Madrid, après avoir marqué dans le match inverse pour donner aux Bleus un précieux but à l’extérieur.

Pourtant, Pulisic a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune envie de chercher un déménagement, comme cela a été spéculé dans certains milieux, jurant: « Je suis toujours prêt à relever un défi. J’adore la compétition, j’aime la position dans laquelle je suis et je profite de mon temps. ici », mais il est juste de souligner que le système de Tuchel a posé de nouvelles questions sur son rôle. Principalement utilisé comme ailier sous Lampard – et à ce titre, l’un des meilleurs joueurs de la Premier League lors de Project Restart, la coda de la saison 2019-20 – Pulisic joue désormais un rôle plus central dans le 3-4-2 de Tuchel. 1 système.

jouer 1:40 Christian Pulisic s’assoit avec ESPN pour discuter de la façon dont les choses ont changé à Chelsea depuis que Thomas Tuchel a remplacé Frank Lampard.

« C’est une position différente, mais j’y suis habitué », a-t-il déclaré. « C’est un peu un système différent, une composition différente, la façon dont les milieux offensifs sont légèrement plus centraux avec les arrières latéraux qui avancent. Mais des idées similaires, en attaque, il n’y a pas de moyen exact de dire ‘vous devez faire ça. ». Il faut instinctivement prendre des décisions, être créatif et changer les choses. C’est toujours la même chose. «

Et, bien sûr, tout cela s’est déroulé dans le contexte d’un verrouillage national, le troisième du genre au Royaume-Uni. Pulisic vit seul à Wimbledon, loin de sa famille et de sa ville natale de Hershey, en Pennsylvanie. Il parle régulièrement à ses amis en utilisant l’application Houseparty, écoute de la musique allant du rap au country et cherche du réconfort dans la religion – une croix que lui a donnée sa mère fait partie de ses biens précieux – mais il est peut-être facile d’oublier le très inhabituel. circonstances dans lesquelles Pulisic a dû essayer de s’installer dans un nouveau pays. Plus tôt cette saison, il avait encore des dollars américains dans son portefeuille.

« Cela a été très difficile », a-t-il déclaré. « Avec COVID-19, être seul dans un pays étranger, ce n’est jamais facile, mais heureusement, j’ai mes coéquipiers que je peux voir tous les jours, bien sûr. Je suis de bons amis avec eux. Mais je suis vraiment excité pour les choses s’améliorent lentement, et je peux peut-être sortir et profiter de Londres pour une fois.Je me sens comme depuis que je suis ici, la plupart des choses ont été bloquées ou avec certaines restrictions.

« Cela fait longtemps [since I’ve seen family]. Ma mère a pu visiter. Mes parents essaient de me rendre visite quand ils le peuvent, quand tout est possible. Je suis vraiment excité cet été de voir la plupart des membres de ma famille pour la première fois depuis un certain temps. «

Bien qu’il soit timide sur les détails, Pulisic espère qu’au moins un membre de la famille pourra assister à la finale, Wembley devant accueillir 21000 fans alors que le monde reviendra à la normale. Leicester a battu Chelsea 2-0 le 19 janvier – l’avant-dernier match avant la suppression de Lampard – mais Chelsea débutera ce week-end en tant que favori après avoir remporté 17 de leurs 26 matches sous Tuchel, une course qui comprend également un remarquable 18 draps propres.

« Il a apporté beaucoup de structure à notre équipe, en particulier sur la défensive », a déclaré Pulisic de Tuchel. « Nous sommes vraiment très solides. Je pense que cela a été notre objectif principal. Offensivement aussi, nous avons beaucoup d’options. Nous comprenons en quelque sorte le système et les positions que nous sommes tous censés jouer et c’est vraiment la différence. »

Ils ont une finale de la Ligue des champions contre Manchester City et ont du mal à rester dans le top quatre de la Premier League à venir, mais il y a d’abord la possibilité de corriger les torts de la FA Cup de l’année dernière.

Pulisic le dit ainsi: « Chaque fois que vous êtes dans une finale, vous voulez la gagner indépendamment de ce qui s’est passé auparavant, mais je veux vraiment finir du bon côté cette année. »