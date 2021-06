Neuer et la Fédération allemande de football (DFB) ont attiré la colère des dirigeants de l’UEFA après que le gardien du Bayern Munich a porté le brassard en signe de solidarité envers la communauté LGBT pendant le «mois de la fierté», provoquant également la réaction de certaines personnalités des partis politiques d’extrême droite. à la campagne.

Les règles de l’UEFA stipulent que les brassards de capitaine doivent être uniformes et ne contenir aucun symbolisme politique, l’instance administrative du football européen jugeant que le brassard arc-en-ciel est en violation des directives.

Neuer a porté le brassard incriminé lors des deux premiers matches de l’Euro 2020 en Allemagne, ainsi que lors d’un match amical d’avant-tournoi avec la Lettonie, la DFB ayant ensuite été informée que l’UEFA avait ouvert une enquête sur l’affaire qui aurait pu conduire à la fois Neuer et la DFB. être frappé d’amendes substantielles.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Manuel Neuer (@manuelneuer)

Cependant, l’UEFA a fait marche arrière dimanche soir et a annoncé dans une note à la DFB que l’enquête avait été close et qu’elle avait évalué le port du brassard par Neuer comme étant « un symbole de diversité et une bonne cause« .

Le porte-parole de la DFA, Jens Grittner, a révélé après que l’UEFA se soit retirée de sa procédure disciplinaire que Neuer aurait continué à porter le brassard arc-en-ciel, quelles que soient les sanctions financières qui auraient pu lui être imposées.

« Manuel Neuer porte le brassard arc-en-ciel depuis un match amical contre la Lettonie le 7 juin, signe et engagement clair de toute l’équipe pour la diversité, l’ouverture, la tolérance et contre la haine et l’exclusion. Le message est : nous sommes colorés« , a ajouté Grittner.

L’UEFA a partagé aujourd’hui avec la DFB qu’elle avait arrêté l’examen du brassard de capitaine arc-en-ciel porté par @Manuel_Neuer.Dans une lettre, le brassard a été évalué comme un symbole d’équipe pour la diversité et donc pour une « bonne cause ». #EURO2020#GERpic.twitter.com/HFiAAQ6F5D — Allemagne (@DFB_Team_EN) 20 juin 2021

Allez, @UEFAse@EURO2020– das kann doch nicht euer Ernst sein ?! https://t.co/SMDkrTU0lh – Thomas Hitzlsperger (@ThomasHitz) 20 juin 2021

L’affaire étant désormais résolue avant l’affrontement de mercredi entre l’Allemagne et la Hongrie, Goretzka du Bayern a déclaré que les têtes étaient plus calmes.

« Il y a des règles et des directives à l’UEFA et à la DFB », Goretzka a déclaré lundi lors d’une conférence de presse. « Le sport ne doit pas être exploité, c’est important et juste.

« Cependant, il aurait été absurde de nous en excuser [the armband], car il est clair ce que cela signifie. »

L’ancien international allemand Thomas Hitzlsperger, qui a révélé son homosexualité en 2014 et est actuellement directeur sportif du club de Bundesliga du VfB Stuttgart, a critiqué l’enquête initiale de l’UEFA, tweetant (via la traduction) : « Allez, UEFA et EURO 2020 – vous ne pouvez pas être sérieux ?«