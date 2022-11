La star adulte Kendra Lust partage l’affiche de Pathaan faite par des fans alors que “King” fête ses 58 ans

Le roi Khan de Bollywood, Shah Rukh Khan, est entré dans sa 58e année et la star adulte Kendra Lust a célébré l’anniversaire de l’acteur sur ses réseaux sociaux. La célèbre artiste américaine a pris son Instagram et a laissé tomber une affiche éditée par des fans du prochain acteur de Khan, Pathaan.

Dans l’affiche, Kendra pose à côté de SRK, et pour lui donner une sensation authentique, Lust tient un fusil de chasse dans sa main. Kendra a partagé cette photo et a souhaité au “roi” son anniversaire en déclarant : “Joyeux anniversaire KING SRK (@iamsrk) #ShahRukhKhan #HappyBirthdaySRK #PathaanTeaser.” Il semble que même Kendra attende le teaser de l’acteur tant attendu de Khan.

Consultez le poste







Lorsque Shah Rukh Khan a eu 58 ans, ses fans ont été gâtés par l’acteur alors qu’il les saluait et reconnaissait leur amour. Le 2 novembre à minuit, plus de 100 fans ont bloqué la route reliant Mannat et ils ont célébré l’anniversaire de la star de Pathaan en faisant éclater des crackers.

Connu pour son charme intemporel et étant une superstar publique, Khan respectait la gratitude de ses admirateurs et il se leva dans la galerie de Mannat pour saluer ses amants. Shah Rukh a accueilli l’amour de ses partisans avec le petit AbRam, et il s’est même incliné devant leur admiration. Pendant quelques minutes, Shah Rukh Khan s’est continuellement incliné devant ses fans et leur a envoyé de l’amour à travers des baisers.

Hier, ses fans ont fêté l’anniversaire de l’acteur en revisitant son film emblématique, Dilwale Dulhaniyaa Le Jayenge au cinéma. Les vidéos de la projection du film deviennent virales sur les réseaux sociaux. Ces vidéos certifient le fait que Shah Rukh bénéficie d’une base de fans fidèles.





Dans une vidéo, l’entrée de Shah Rukh Khan est accueillie par des sifflets, des hululements et des acclamations imparables. Dans une autre vidéo, la célèbre chanson du film Ruk Ja Oh Dil Deewane suscite des réactions folles du public. Les gens le chantent à haute voix et dansent près de l’écran. SRK fera son retour dans un rôle à part entière avec Pathaan de Siddharth Anand. L’actioner est prévu pour le 25 janvier 2023.