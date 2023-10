La star adolescente de Barcelone, Lamine Yamal, signe un nouveau contrat

BARCELONE – Lamine Yamal a signé son premier contrat professionnel avec Barcelone, le joueur de 16 ans prolongeant son séjour au club catalan jusqu’en 2026 au moins.

L’ailier a mis la plume sur l’accord – qui comprend une clause libératoire d’un milliard d’euros (1,05 milliard de dollars) – sur le terrain d’entraînement du Barça lundi lors d’un événement auquel ont également participé le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco.

Jusqu’à ses 18 ans, Yamal ne peut pas signer de contrat de plus de trois ans, raison pour laquelle il n’a pas signé de durée plus longue.

Ce fut une année record pour l’attaquant, qui a fait ses débuts en équipe première en avril alors qu’il avait encore 15 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à représenter le Barça en Liga. Depuis, il est devenu le plus jeune joueur à avoir joué et marqué pour l’Espagne, marquant lors de ses débuts contre la Géorgie au début du mois.

Entre-temps, au niveau des clubs, il s’est imposé dans l’équipe de Xavi Hernández, faisant neuf apparitions toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison, dont quatre titularisations. Il a inscrit le but vainqueur, un but contre son camp de Sergio Ramos, lors de la victoire 1-0 de vendredi contre Séville en Liga, alors que le Barça maintenait son début de campagne invaincu.

D’autres records pourraient tomber dans les semaines à venir, Yamal étant toujours en mesure de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga et de la Ligue des champions. Ce record est détenu par Ansu Fati en Ligue des Champions, dont le but contre l’Inter Milan pour le Barça en 2019 est survenu alors qu’il avait 17 ans et 40 jours.

En Liga, cependant, il manque de temps. Il ne lui reste plus qu’un match, à Grenade dimanche, pour battre le record fixé par Fabrice Olinga, qui avait 16 ans et 98 jours lorsqu’il a marqué pour Malaga il y a dix ans.

Yamal a rejoint le Barça pour la première fois en 2013 en provenance du club catalan local CF Torreta et a depuis progressé dans l’académie, parcourant les tranches d’âge jusqu’à atteindre la première équipe cette année.