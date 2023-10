La stabilité politique, facteur décisif pour la croissance de l’économie indienne : FM | Actualité économique

Nouvelles Entreprise Économie La stabilité politique, facteur décisif pour la croissance de l’économie indienne (FM)

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré jeudi que seules la stabilité politique, la cohérence politique et la détermination garantiront le mouvement ascendant de l’économie indienne. Elle a également déclaré que l’inclusion des obligations souveraines indiennes dans l’indice des marchés émergents de JPMorgan pourrait générer 23 milliards de dollars de flux de capitaux étrangers.

« Beaucoup de choses ont été dites sur l’économie indienne. On dit que nous devenons le troisième plus grand. De la 10e position en 2013-2014, nous sommes passés à la cinquième économie mondiale… Dans les prochaines années, l’Inde deviendra la troisième économie mondiale. Et déjà beaucoup de gens disent, oh, c’est une évidence. Nous serons à tout prix le troisième plus grand. Vous n’avez pas besoin de vous en attribuer le mérite. Ce n’est pas le gouvernement actuel qui tient à s’en attribuer le mérite, c’est en fait le peuple indien qui devrait sentir qu’il devrait en être crédité et en être fier… dire que c’est un fait accompli, donc il n’y a aucun effort de la part du peuple. de l’Inde, est de saper l’importance des entrepreneurs, des agriculteurs et des sections en difficulté et économiquement les plus faibles de l’Inde… », a-t-elle déclaré aux étudiants du Shri Ram College of Commerce (SRCC).

« Je n'accepterai en aucun cas que quelqu'un dise, oh, c'est garanti que nous passerons de cinq à trois dans les prochaines années et vous n'avez pas besoin d'un Premier ministre pour dire que je ferai en sorte que ce pays passera au troisième rang. Je pense que c'est perdre de vue ce qu'il faut pour progresser et offrir de meilleures perspectives à nos citoyens… dans une situation macroéconomique mondialement volatile, qu'est-ce qui est garanti, je vous prie ? Et il fut un temps où l'Inde se trouvait probablement quelque part en 10e position, mais elle a reculé. Donc une hausse n'est pas une garantie, mais une baisse peut être un risque élevé », a-t-elle déclaré.

Jeux asiatiques 2023, faits saillants de la 12e journée : Antim Panghal remporte le bronze ; Les équipes de tir à l’arc à poulies remportent 2 médailles d’or ; L’argent pour Saurav Ghosal 2

AR Rahman publie un avis juridique à l’association des chirurgiens demandant des dommages-intérêts de Rs 10 crore et des excuses inconditionnelles Voir plus Soulignant que « la stabilité politique, la cohérence politique et la détermination » sont des conditions clés pour le mouvement ascendant de l’Inde, elle a déclaré : « L’industrie est toujours préoccupée et demande une cohérence politique pour assurer la croissance des activités économiques. Vous avez besoin de gouvernements futuristes, prêts à entreprendre des réformes et garantissant la cohérence nécessaire à la croissance des entreprises. Concernant l’inclusion de l’Inde dans l’indice obligataire JPMorgan, Sitharaman a déclaré : « Cela montre une perspective de 23 milliards de dollars à venir en Inde. C’est le genre d’impact que signifie l’inclusion dans l’indice obligataire JPMorgan. L’inclusion des obligations indiennes de JPMorgan débutera le 28 juin 2024 et s’étendra sur 10 mois avec des augmentations de 1 pour cent sur sa pondération dans l’indice, l’Inde devant atteindre la pondération maximale de 10 pour cent.