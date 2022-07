La stabilité du gouvernement Draghi menacée alors que les 5 étoiles italiens rechignent

Le vote d’une série de mesures pour aider les Italiens à résister à la crise économique est prévu jeudi au Sénat et est lié à une motion de confiance. De telles motions de confiance sur les projets de loi parrainés par le gouvernement sont conçues pour garantir que les alliés resserrent les rangs, mais Conte a annoncé : « Nous ne participerons pas au vote ».

Le Mouvement 5 étoiles est un partenaire clé de la coalition du gouvernement d’unité nationale de Draghi, formé avec des partis de droite, de gauche et le populiste 5 étoiles pour aider l’Italie à se remettre de la pandémie de coronavirus.

La direction 5 étoiles se plaint depuis des semaines des priorités du gouvernement, exigeant une aide financière plus généreuse pour les familles et les entreprises frappées par les coûts élevés de l’énergie et le financement continu d’un salaire mensuel garanti pour ceux qui ne trouvent pas de travail.