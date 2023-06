"La stabilité de l’Indo-Pacifique Une préoccupation partagée," Le PM Modi informe le Congrès américain

Le Premier ministre Narendra Modi a réitéré aujourd’hui que la région indo-pacifique est une « préoccupation majeure » et a partagé une vision selon laquelle la région serait « libre de toute domination » – un commentaire qui a été considéré par beaucoup comme une référence à la Chine. Sans nommer la Chine, a-t-il dit, « Des nuages ​​sombres de coercition et de confrontation jettent leur ombre dans l’Indo-pacifique. La stabilité de la région est devenue l’une des préoccupations centrales de notre partenariat ».

« Nous partageons une vision d’un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif, relié par des mers sécurisées, défini par le droit international, libre de toute domination et ancré dans la centralité de l’ASEAN… Une région où toutes les nations, petites et grandes, sont libres et sans peur et dans leurs choix, où le progrès n’est pas étouffé par un fardeau de dette impossible, où la connectivité n’est pas mise à profit à des fins stratégiques… », a-t-il ajouté dans son allocution devant la session conjointe du Congrès américain.

Alors que l’invitation américaine à une visite d’État du Premier ministre Modi a servi à cimenter le lien entre les deux nations, beaucoup estiment que l’un de ses principaux moteurs est la montée en puissance de la Chine et son influence croissante dans la région indo-pacifique. L’Inde est perçue par une partie comme un possible contrepoids à la Chine, tant sur le plan économique que géopolitique.

La Maison Blanche, cependant, a balayé les spéculations, affirmant que la visite du Premier ministre Modi ne concernait pas la Russie ou la Chine.

« Cette visite d’État ne concerne pas non plus la Russie. Et ce que nous essayons de faire avec notre relation bilatérale avec l’Inde, c’est d’améliorer la relation bilatérale pour elle-même et sur sa propre base, car c’est si important pour nous », a déclaré John Kirby, avait déclaré le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche pour les communications stratégiques.

Aujourd’hui, la région indo-pacifique figurait en bonne place dans les discussions bilatérales entre le Premier ministre Modi et le président américain Joe Biden.

« Notre coopération servira le bien mondial alors que nous travaillons à travers une série de groupements multilatéraux et régionaux – en particulier le Quad – pour contribuer à un Indo-Pacifique libre, ouvert, inclusif et résilient », avait déclaré le président Biden lors de la conférence conjointe. briefing après les entretiens.

Dans ce contexte, les deux dirigeants avaient mentionné les initiatives prises dans la zone, notamment le Partenariat indo-pacifique pour la sensibilisation au domaine maritime, à travers lequel les partenaires Quad fournissent des données sur le domaine maritime à travers l’océan Indien, l’Asie du Sud-Est et la région du Pacifique. .

« Les deux dirigeants se sont félicités des progrès réalisés lors du sommet d’Hiroshima le mois dernier entre les quatre démocraties maritimes pour faire avancer un programme positif et constructif pour la paix et la prospérité dans l’Indo-Pacifique », lit-on dans un communiqué publié à l’issue de la réunion bilatérale.