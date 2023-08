La stabilité de la Libye est plus menacée après des affrontements meurtriers entre milices et des troubles au Niger et au Soudan, selon l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – La stabilité de la Libye est plus menacée à la suite des récents affrontements entre milices et au milieu des troubles au Soudan et au Niger voisins qui pourraient se propager dans la nation nord-africaine riche en pétrole, a déclaré mardi l’envoyé spécial de l’ONU pour le pays.

Abdoulaye Bathily a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que les divisions politiques en Libye « sont lourdes de risques de violence et de désintégration pour les pays ». Il a exhorté les factions rivales du pays à résoudre tous les problèmes liés aux élections afin que le vote longtemps retardé puisse avoir lieu.

« Il est fondamental de restaurer la stabilité de la Libye, de préserver la sécurité régionale », a-t-il déclaré. « Sans un accord politique inclusif qui ouvre la voie à des élections pacifiques, inclusives et transparentes dans toute la Libye, la situation va s’aggraver et causer de nouvelles souffrances au peuple libyen ».

La Libye a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays s’est divisé dans le chaos qui a suivi, avec des administrations rivales à l’est et à l’ouest soutenues par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle du pays découle de l’échec de la tenue d’élections comme prévu le 24 décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah – qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale Tripoli – de se retirer. En réponse, le parlement libyen basé à l’est a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, mais l’a suspendu en mai. Le puissant commandant Khalifa Hifter continue de dominer à l’est.

Bathily a exprimé l’espoir que les discussions sur la modification des projets de lois électorales pour remédier aux lacunes, aux incohérences et aux difficultés techniques pourront être conclues dans les semaines à venir. L’ONU travaille avec toutes les parties pour avoir également un accord politique global sur les questions liées à un nouveau gouvernement et pour assurer la sécurité et des conditions de concurrence équitables pour tous les candidats aux élections.

« Je suis optimiste », a déclaré Bathily aux journalistes par la suite. « Je ne peux pas à ce stade mettre de date. Bien sûr, nous avons envisagé que les élections aient lieu en 2023, mais ce qui est important, c’est que cet accord puisse devenir une réalité.

Il a déclaré au conseil que la fragile stabilité à Tripoli avait été brisée les 14 et 15 août par de violents affrontements armés entre milices rivales dans la ville, qui auraient tué au moins 55 personnes et blessé plus de 100, dont un nombre indéterminé de civils.

Il a également souligné les combats de ce mois-ci entre des « éléments armés » basés dans le sud de la Libye et les troupes gouvernementales dans la région voisine du Tibesti au Tchad comme une autre raison pour laquelle les divisions politiques en Libye « sont lourdes de risques de violence et de désintégration pour les pays ».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a condamné les combats entre milices à Tripoli et a déclaré que l’instabilité au Soudan et au Niger pourrait dégénérer en violence. Elle a déclaré que le peuple libyen est prêt au compromis et à la stabilité.

Elle a également déclaré que les États-Unis continueraient à » braquer les projecteurs sur l’impact pernicieux du groupe Wagner en Libye et dans toute l’Afrique « .

Notant que le groupe de mercenaires russes opère au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Soudan, elle a déclaré que ses dirigeants « n’ont pas caché leur ambition de s’implanter davantage en Afrique et leur mépris pour l’intégrité territoriale de la Libye ».

Bathily a confirmé que des mercenaires Wagner se trouvaient en Libye, mais a déclaré que l’ONU n’avait aucune information sur l’ampleur de sa présence ou de son équipement.

Fin mars, a-t-il dit, après s’être rendu au Soudan, au Tchad et au Niger, il était optimiste quant au retrait de leurs combattants et mercenaires de Libye. Mais deux semaines plus tard, a-t-il noté, des combats ont éclaté entre des généraux rivaux au Soudan et le mois dernier, le chef de la garde présidentielle nigérienne a devancé le président.

Bathily a déclaré que la frontière entre la Libye et le Soudan était ouverte aux groupes armés, aux mercenaires et aux chefs de gangs impliqués dans la migration illégale, l’exploitation minière illégale, le trafic de drogue et d’autres activités criminelles. Mais jusqu’à présent, a-t-il dit, il n’y a pas eu d’afflux important de réfugiés soudanais en Libye.

Quant au Niger, a déclaré Bathily, comme d’autres pays de la région sahélienne de l’Afrique, il a été touché par la crise en Libye. Certains Nigériens ont rejoint des mercenaires en Libye et des éléments armés au Niger sont actifs le long de la frontière.

Si l’armée nigérienne se disloque, a déclaré Bathily, « la déstabilisation du Niger aura sans aucun doute des conséquences sur la Libye, et vice versa ».

Edith M. Lederer, Associated Press