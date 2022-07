La St. Charles Business Alliance recherche des nominations pour le nouveau programme Made In St. Charles – Shaw Local

La St. Charles Business Alliance ouvre les candidatures pour le programme Made in St. Charles, un nouveau programme qui met en valeur et célèbre les entreprises de St. Charles et leurs fabricants, artisans et créateurs.

Les candidatures pour le programme seront acceptées jusqu’au 17 août. Les candidatures peuvent être envoyées à l’Alliance à [email protected], et les formulaires sont disponibles à stcalliance.org/stcmakers.

Seules les entreprises qui ont un emplacement physique à St. Charles et fabriquent leurs propres produits à St. Charles sont éligibles pour la nomination. Les entreprises peuvent soumettre leur propre candidature pour le programme.

Le programme a été lancé par le Business Development and Sales Committee, qui est géré par des bénévoles de la St. Charles Business Alliance. Pour la première année du programme, le comité acceptera cinq candidatures d’entreprises, mais espère que le programme se développera dans les années à venir.

La directrice exécutive de la St. Charles Business Alliance, Jenna Sawicki, a déclaré que le programme serait un excellent moyen de soutenir les entreprises de St. Charles.

“St. Charles abrite de nombreuses entreprises qui fabriquent leurs produits ici à St. Charles », a déclaré Sawicki dans un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance. “Nous voulons célébrer ces créateurs et encourager tout le monde à les découvrir.”

Plus d’informations sur le programme St. Charles Makers sont disponibles sur le site Web de St. Charles Business Alliance, stcalliance.org/stcmakers.