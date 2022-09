La Spotlight Cam Pro de Ring offre une vue d’ensemble des intrus

Amazon vient de lever le voile sur une multitude de nouveaux produits pour la maison intelligente, du dernier Echo Show au concurrent ReMarkable 2 d’Amazon, le Kindle Scribe et, bien sûr, les nouveaux produits Ring. Cependant, plutôt que d’introduire de nouvelles sonnettes vidéo Ring, Amazon s’est concentré cette année sur la gamme de caméras de sécurité extérieures.

Cela se présente sous la forme de la nouvelle Spotlight Cam Pro, qui utilise une détection de mouvement 3D améliorée à l’aide d’un radar et d’autres capteurs intégrés pour non seulement fournir une meilleure détection des personnes et d’autres mouvements, mais aussi fournir une vue d’ensemble du mouvement à travers votre propriété.

Amazon décrit Birds Eye View comme donnant “l’image complète d’un événement de mouvement” au-delà d’une simple alerte de mouvement. Cela vous permettra de faire des choses comme suivre le chemin qu’un chauffeur-livreur a pris en marchant jusqu’à votre porte, ou suivre où vont les constructeurs travaillant sur le côté de votre maison pendant que vous êtes en déplacement.

Il sera affiché image dans l’image à côté des alertes de mouvement via l’application Ring, vous donnant plus d’informations en un coup d’œil. Il arrive également sur les anciens produits Ring, notamment la Video Doorbell Pro 2 et la Floodlight Cam Wired Pro.

Mis à part la technologie de détection de mouvement, la Ring Spotlight Cam Pro sera disponible dans les variantes filaires et alimentées par batterie au lancement, avec une variante à énergie solaire également prévue pour les mois à venir. La Spotlight Cam Pro alimentée par batterie devrait sortir le 26 octobre 2022 et coûtera 229,99 $ / 199,99 £.

Si c’est un budget un peu trop élevé pour vos besoins, Amazon a également révélé l’Amazon Spotlight Cam Plus. Il ressemble à son prédécesseur avec un design amélioré et plus élégant et, surtout, plus d’options d’alimentation.

Alors que l’original n’était disponible que sous forme de batterie, le nouveau Cam Plus sera disponible sous forme solaire, batterie, filaire et plug-in pour répondre à vos besoins. Il ne dispose pas de la détection de mouvement radar ou de la nouvelle technologie de vue à vol d’oiseau, mais il fournira un flux vidéo couleur avec vision nocturne, une prise en charge de la conversation bidirectionnelle et une sirène puissante pour dissuader les intrus potentiels.

La batterie et le plug-in Spotlight Cam Plus seront tous deux disponibles à l’achat au Royaume-Uni le 26 octobre 2022 et vous coûteront 179,99 £.