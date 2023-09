La spondylarthrite ankylosante de la danseuse Alicia Graf Mack

Alicia Graf Mack avait environ 10 ans la première fois que les médecins ont dû drainer du liquide de son genou. Il lui faudra plus d’une décennie de douleur, d’opérations chirurgicales et de temps volé à sa carrière de danseuse professionnelle avant qu’elle en découvre enfin la cause : la spondylarthrite ankylosante (SA), une maladie du système immunitaire qui est une forme d’arthrite.

Alicia Graf Mack enseigne à Juilliard.

Certains jours, ses genoux enflaient comme un pamplemousse. C’était dur de marcher. Il était hors de question de jouer avec des pointes.

«Je ne serai plus jamais danseuse», dit-elle un jour.

Aujourd’hui doyenne et directrice de la division de danse à la Juilliard School – et première personne noire et la plus jeune à occuper ce rôle – Graf Mack affirme qu’AS a façonné sa vie de manière surprenante. Et elle donne des conseils pour aider d’autres personnes à obtenir un diagnostic plus tôt et à le gérer.