La Splinter Society donne la priorité à la connexion au jardin dans une maison australienne

Des poches d’espace extérieur entourent Gardener’s House, une maison de banlieue de Melbourne agrandie et rénovée par le studio australien Splinter Society.





Gardener’s House est conçu pour deux jardiniers passionnés qui souhaitaient « recréer l’expérience de leur ancienne propriété », située à une heure de Melbourne et entourée de collines.

Pour y parvenir, Société éclatée a maximisé la vue sur le jardin dans toute la maison et placé la vibrante collection d’orchidées exotiques du client au centre de la scène.

« Les clients âgés déménageaient d’un jardin situé dans les collines à environ une heure de Melbourne vers un site de banlieue à environ trois kilomètres de la ville », a déclaré à Dezeen la Splinter Society.

« Avec le jardinage comme passe-temps de détente, ils voulaient pouvoir recréer l’expérience de leur ancienne propriété, quoique sur un site plus petit », a expliqué le studio.

« La stratégie de conception consistait à retirer la nouvelle extension de l’arrière de la maison existante, permettant à la lumière du nord d’entrer dans la maison, mais permettant également aux espaces de vie d’être entourés par le jardin. »

À l’avant de Gardener’s House, les pièces existantes les plus sombres ont été utilisées comme espaces plus privés de la maison, notamment la chambre principale avec salle de bains, deux chambres doubles, une salle de bains familiale, une buanderie et un bureau généreux.

À l’arrière, la suppression d’une véranda en béton existante a laissé de la place pour l’extension, qui contient un grand salon et salle à manger décloisonnés et s’ouvre sur une terrasse surélevée avec une pergola.

L’extension est en retrait de la maison principale, reliée par une passerelle vitrée. Elle donne sur le jardin grâce à de grandes baies vitrées et des portes coulissantes en verre.

Revêtue de panneaux de ciment, l’extension est conçue pour compléter la maçonnerie du bâtiment d’origine, tandis que les éléments en bois permettront aux plantes de pousser dessus à temps pour le masquer à la vue.

Une palette de couleurs riches et sombres a été utilisée dans tout l’intérieur, contrastant avec les teintes rouges utilisées pour mettre à jour la partie avant de la maison existante.

Il est fini avec un mélange de meubles de la maison d’origine et d’objets collectés par le client, associés à des armoires et des finitions élégantes sur mesure.

Splinter Society est un studio d’architecture et de design d’intérieur basé à Melbourne, dirigé par Asha Nicholas et Chris Stanley.

Ses projets précédents incluent la rénovation d’une maison d’ouvrier avec des extensions en bois noir et la transformation d’un bungalow de style californien en une maison d’inspiration japonaise à Melbourne.

La photographie est une gracieuseté de Splinter Society.