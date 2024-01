La spirale des Eagles de Philadelphie vers les séries éliminatoires de la NFL expliquée

Tout ne va pas bien à Bird Land.

Au début du mois de décembre, les Eagles de Philadelphie avaient une fiche de 10-1. Ils étaient les champions en titre de la NFC. Ils avaient perdu quatre fois depuis le début de la saison 2022.

Cinq semaines plus tard, les Eagles, cinquième tête de série – qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs pour renoncer à la couronne NFC Est – sont méconnaissables par rapport à leur forme précédente alors qu’ils affronteront les Buccaneers de Tampa Bay, quatrième tête de série, lundi (20 h HE, ESPN). ) lors du tour de joker NFC.

Peut-être qu’une victoire en séries éliminatoires pourrait redresser le navire. Et si les fissures apparaissaient depuis le début ? Un aperçu de tout ce qui n’a pas fonctionné à Philadelphie cette année :

La santé de Jalen fait mal

Le quart-arrière des Eagles, Jalen Hurts, a été amoché toute la saison. Mais sa présence sur le rapport de blessure des Eagles – répertorié comme participant limité jeudi avec une blessure au doigt à la main de lancement qu’il a subie lors de la semaine 18 contre les Giants de New York – était remarquable. Vendredi, il était inscrit comme participant à part entière.

Dès le début de la saison, quelque chose dans la façon dont Hurts courait est apparu. Au cours d’une défaite de la semaine 6 contre les Jets de New York, le seul défaut de Philadelphie jusqu’en décembre, une blessure au genou – révélée plus tard comme une ecchymose osseuse – a clairement gêné Hurts. Il a porté une manche sur le genou droit affecté au cours des semaines suivantes. Il a joué lors d’une victoire le 5 novembre à domicile contre les Cowboys de Dallas.

Tout cela pour dire que Hurts n’a pas bougé comme il l’a fait en 2022. Il a joué une saison complète, deux matchs de plus que l’année dernière et a terminé avec huit tentatives de moins – et 145 yards de moins. Ses yards par course sont passés de 4,6 à 3,9 (la prévalence du « Tush Push » cette saison jouant probablement un rôle).

AJ Brown absent contre les Buccaneers

Hurts n’est pas le seul Eagle à souffrir à ce stade du calendrier du football. Sa cible préférée dans le jeu de passes, le receveur AJ Brown, est absent en raison d’une blessure au genou qu’il a subie contre les Giants lors de la semaine 18.

Des semaines 3 à 8, Brown a récolté au moins 127 verges sur réception à chaque match. Cinq de ses sept touchés cette saison ont eu lieu au cours de cette séquence. Le joueur de 26 ans n’a pas réussi un touché depuis le début du dérapage des Eagles.

Où est la ruée ?

Cette question peut s’appliquer à la fois offensivement et défensivement.

Les Eagles ont perdu Miles Sanders en agence libre et le directeur général Howie Roseman l’a remplacé par un échange le week-end de repêchage contre D’Andre Swift, qui a profité d’une campagne de 1 000 verges. Philadelphie était quatrième en termes de taux de course en 2022 (49,74 %) et septième cette saison (45,86 %). Ce n’est pas assez élevé, a déclaré Brian Baldinger, analyste de NFL Network.

“Ils semblent réticents à mettre l’accent sur la course avec le ballon. Je pense que c’est toujours ce qu’ils font de mieux”, a déclaré Baldinger à USA TODAY Sports.

Lors d’une victoire de la semaine 3 contre les Buccaneers sur “MNF”, les Eagles ont couru 40 fois pour 201 verges. Swift a réalisé en moyenne 8,1 verges par tentative (16 courses, 130 verges).

La diminution de la course a rendu l’offensive trop prévisible, a déclaré Baldinger. La réponse n’a pas été de le lancer, car les Eagles ont lutté contre des défenses éclair. La défense de Todd Bowles à Tampa Bay a réalisé un blitz au troisième rang le plus élevé de la saison régulière.

“Qu’il s’agisse d’analyses ou qu’ils ne pensent pas que ce soit le moyen de gagner, ils ne s’y engagent pas vraiment”, a déclaré Baldinger.

En défense, le front des Eagles a dû faire face à la perte de Javon Hargave, qui a signé avec les 49ers de San Francisco en agence libre. Ils ont repêché Jalen Carter pour faire équipe avec Jordan Davis et former un « Georgia Bulldog » au milieu de la ligne défensive. Les vétérans Brandon Graham et Fletcher Cox étaient de retour, et Haason Reddick venait de terminer une saison de 16 sacs. Reddick a suivi sa performance au Pro Bowl avec une autre et a décroché 11 sacs. Josh Sweat est passé de 11 à 6½. Cox et Graham combinés pour 8.

“La course aux passes n’est plus ce qu’elle était autrefois”, a déclaré Baldinger.

Autres problèmes défensifs

Défendre le milieu de terrain est une faiblesse pour Philadelphie depuis le début de la saison. Les secondeurs internes TJ Edwards et Kyzir White, ainsi que la sécurité CJ Gardner-Johnson, sont partis pendant l’intersaison. Baldinger a plaisanté en disant que le meilleur secondeur des Eagles joue pour les Bears de Chicago (Edwards).

Nakobe Dean et Nicholas Morrow n’étaient pas la réponse au milieu, et le jeu de sécurité a été douteux. L’acquisition de la sécurité Kevin Byard à la date limite des échanges n’a pas changé la donne. La cour du secondeur Shaq Leonard a été couronnée de succès, mais il n’a pas retrouvé son ancien statut All-Pro en portant le vert Kelly.

“Ils ne trouvent pas de gars productif (pour rester en bonne santé)”, a déclaré Baldinger.

Les Eagles ont accordé 35 touchés par la passe, le deuxième plus grand nombre de la ligue.

Exode des cerveaux

Joueurs mis à part, les Eagles ont également dû faire face à la perte des deux coordinateurs de leur équipe du Super Bowl. Le coordonnateur défensif Jonathan Gannon est devenu entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona, tandis que le coordonnateur offensif Shane Steichen a été embauché par les Colts d’Indianapolis.

L’entraîneur des quarterbacks Brian Johnson, récompensé pour son travail avec Hurts, a été promu coordonnateur offensif. L’entraîneur-chef Nick Sirianni est sorti de l’organisation pour embaucher un nouveau coordinateur défensif et a embauché Sean Desai, qui a perdu ses fonctions d’appel au jeu au profit de Matt Patricia à la mi-décembre.

Les Eagles ont été éliminés à domicile par les 49ers de San Francisco, tête de série n°1, le 3 décembre et sont tombés à Dallas une semaine plus tard. Les Seahawks de Seattle les ont battus 20-17 sur « MNF » la semaine suivante et, malgré leur victoire le jour de Noël, les Eagles ont accordé 25 points aux Giants. Ils sont tombés face aux Cardinals de Gannon la veille du Nouvel An et ont cédé 35 points ; L’Arizona n’a pas botté de dégagement dans le match. Finalement, avec un tir extérieur sur la tête de série n°2, ils ont été battus par les Giants, 20-17, Sirianni tirant les partants à mi-parcours de la compétition.

“Les dernières semaines n’ont pas été bonnes pour cette organisation. … Je sais que ce propriétaire (Jeffrey Lurie) était extrêmement bouleversé après la défaite contre l’Arizona. Extrêmement bouleversé”, a déclaré Baldinger. “Et puis aller à New York et faire ce qu’ils ont fait dans ce match avec la tête de série n°2 en jeu, s’ils descendent à Tampa et se font battre plutôt bien, je pourrais voir de grands changements apportés.”

Comment les Eagles affrontent-ils les Buccaneers ?

Pendant la majeure partie de la saison, les Eagles ont poussé la compétition à la soumission et ont amené les membres de la ligue à espérer des changements de règles. Mais le dernier mois et plus n’a fait des Eagles qu’un léger favori par rapport aux champions de la NFC Sud.

“Les Eagles sont une meilleure équipe en termes de talent, mais cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner”, a déclaré Baldinger.

Le jeu secondaire de Philly et la ruée vers les passes problématiques pourraient signifier un décalage potentiel pour les receveurs Mike Evans et Chris Godwin. Le quart-arrière des Buccaneers Baker Mayfield a connu une douce année de renaissance, mais l’offensive a trébuché au cours des deux dernières semaines (24 points au total).

“Ce n’est pas non plus comme ça qu’on veut aborder les séries éliminatoires”, a déclaré Baldinger à propos de Tampa Bay.

Nick Sirianni est-il en difficulté ?

Si les Eagles perdent gros lundi, a déclaré Baldinger, il pourrait voir un changement potentiel arriver au poste d’entraîneur-chef.

“Ce propriétaire ne tolérera pas ce type de performance”, a déclaré Baldinger. “Il a dépensé beaucoup d’argent et de ressources pour maintenir cette équipe compétitive.”